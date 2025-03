La guardia di finanza di Pistoia scopre 21 evasori totali tra colf e badanti: 1,1 milioni non dichiarati

La Guardia di Finanza di Pistoia ha avviato, da marzo 2023, un piano di controlli per individuare evasori fiscali tra collaboratori domestici operanti in tutta la provincia.

Le indagini hanno portato all’individuazione di 21 colf e badanti in regola con i contributi previdenziali, ma evasori totali sotto il profilo fiscale, non avendo presentato la dichiarazione dei redditi dal 2016 al 2022, nonostante percepissero compensi annui superiori alla soglia della no tax area. L’importo complessivo non dichiarato ammonta a 1.070.360 euro, segnalato all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte dovute.

L’operazione rientra nella strategia della Guardia di Finanza per contrastare l’evasione fiscale e tutelare la collettività. L’iniziativa ha già avuto effetti positivi: molte delle persone controllate hanno regolarizzato la loro posizione presentando dichiarazioni integrative e versando spontaneamente le imposte e le sanzioni dovute.