La Lega torna in piazza a Fucecchio

Domani 26 marzo la Lega torna nuovamente sul territorio a Fucecchio con un gazebo allestito in piazza XX Settembre dalle ore 9 alle ore 13 dove i cittadini interessati potranno esporre le varie problematiche locali e chi lo volesse, fare la tessera del Carroccio. In merito, interviene il Leader locale della Lega, Marco Cordone che dichiara:" Tanti sono gli argomenti che abbiamo sollevato negli ultimi tempi su segnalazione dei cittadini e sulla base dei nostri sopralluoghi, come

1) L'ubicazione della Tenenza dei Carabinieri presso l'ex scuola Landini - Marchiani di Vicolo delle Carbonaie con affaccio su piazza Montanelli, edificio in stato di degrado,

2) Lo stato precario del manto stradale di un ampio tratto della Via Provinciale Fiorentina nella giurisdizione fucecchiese,

3) La tutela ambientale con la scoperta da parte nostra di una discarica a cielo aperto con numerosi grandi sacchi neri di spazzatura in Via di Ponzano all'incrocio con Via Sanminiatese prima del vecchio ponte di San Pierino (abbiamo verificato che in poco meno di 3 mesi, nel territorio comunale di Fucecchio, vi sono stati circa una ventina di abbandoni di rifiuti di una certa consistenza),

4) La situazione non ottimale del cantiere stradale accanto al cimitero di San Pierino,

5) lo stato dell'arte del cosiddetto reticolo minore avente come attore principale il Rio di Fucecchio,

6) Nella zona Samo verso la sponda destra del fiume Arno in Via Luigi Banti dove secondo noi vanno fatti lavori di manutenzione ordinaria periodica ed infine

7) in Via di Burello in direzione LA TORRE sempre per il cosiddetto reticolo fluviale minore".

Concludendo chiosa il Segretario Cordone:" La nostra attività sul territorio per cercare di fare il bene di Fucecchio e dei suoi abitanti è costante e cerchiamo di impegnarci seriamente perché prima di tutto, siamo convintamente dalla parte della nostra gente "

