La Misericordia di Empoli presenta un nuovo corso gratuito Antincendi Boschivi

La Misericordia di Empoli presenta un nuovo corso base gratuito per diventare operatore antincendi boschivi. Il percorso formativo, per un totale di 20 ore, è suddiviso in cinque sessioni: quattro di teoria che si terranno mercoledì 2, venerdì 4, lunedì 7 e mercoledì 9 aprile, dalle 21.00 alle 23.30, e una prova pratica con esame finale fissata per sabato 12 aprile 2025. Il corso è tenuto da formatori CVT- Coordinamento Regionale Volontariato Antincendi Boschivi- delle Misericordie e permette di ottenere il riconoscimento come operatore AIB (Antincendio boschivo) CVT (Coordinamento volontariato antincendi boschivi Toscana) riconosciuto dalla Regione Toscana.

Il corso base antincendi boschivi è una preparazione utile a tutti coloro che vogliono mettersi al servizio della comunità e del territorio, e permette di acquisire una formazione di base per poter intervenire in caso di incendi boschivi. Nel corso delle sessioni saranno esaminati aspetti fondamentali come la previsione, la prevenzione e la gestione attiva degli incendi boschivi, interventi indispensabili non solo per affrontare le emergenze, ma anche per tutelare il patrimonio boschivo del territorio. In questo ambito la Regione Toscana sostiene un'attività di monitoraggio costante e prevenzione mirata, al fine di individuare precocemente eventuali focolai e assicurare un intervento tempestivo ed efficiente.

Avere cittadini formati e volontari attivi come AIB CVT è una risorsa inestimabile per proteggere e preservare l'ambiente che ci circonda. Per questo, da anni, la Misericordia di Empoli si impegna nel promuovere corsi di formazione e nella diffusione delle competenze indispensabili per un intervento efficace e tempestivo. Questo impegno rafforza la capacità di risposta nelle emergenze, e favorisce una cultura di responsabilità e consapevolezza ambientale tra i cittadini.

Il corso è completamente gratuito e permette di ottenere il riconoscimento di operatore AIB CVT riconosciuto dalla Regione Toscana.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a aib@misericordia.empoli.fi.it oppure visitare la sezione formazione sul sito della Misericordia di Empoli al seguente link https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-gratuito-per-operatore-antincendio-boschivo-aib/

