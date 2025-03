L'assessora Nardini consegna la Costituzione agli alunni di Certaldo

L’assessora regionale all’istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini è tornata questa mattina a Certaldo (Fi) per partecipare alla cerimonia di consegna di copie della Costituzione a bambine e bambini delle scuole primarie.

L’evento si è svolto al Cinema Teatro “Boccaccio”. A ricevere la Costituzione le quinte classi dell’Istituto Comprensivo Certaldo e dell’Istituto Maria Santissima Bambina.

Assieme all’assessora Nardini c’erano il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, l’assessora alla cultura, Memoria e pari opportunità Clara Conforti, numerose docenti, la dirigente scolastica del Comprensivo Certaldo e la Coordinatrice didattica dell’Istituto Maria Santissima Bambina.

La mattinata all’insegna della Costituzione e dell'importanza dell'istruzione pubblica come mezzo di cultura e innovazione è stata promossa dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di “Toscana, terra di genio e di innovazione”, progetto inserito nelle iniziative della Festa della Toscana.

È stata l’occasione per riflettere sul contributo di alcune importantissime personalità del mondo delle arti, della cultura e della scienza nate in Toscana, come Leonardo da Vinci, Galileo Galilei fino a Margherita Hack e per sottolineare la necessità di riconoscere e valorizzare il contributo delle donne al progresso della società.

Le classi hanno esposto gli elaborati, i video e i lavori prodotti in questi mesi, a partire dalle riflessioni suggerite dalla lettura della Costituzione, e in particolare degli articoli 9, 33 e 34.

“Anche quest'anno sono tornata a Certaldo per celebrare la Festa della Toscana, dedicata in questa edizione al genio toscano attraverso varie figure – ha dichiarato Nardini - . Abbiamo ricordato, insieme alla bambine e ai bambini delle due scuole del territorio, il ruolo fondamentale dell'istruzione pubblica come mezzo per permettere a tutte e a tutti di accedere alla cultura e all'innovazione, come strumento di emancipazione sociale. Il progetto ‘Toscana, terra di genio e di innovazione’, per cui ringrazio l'Amministrazione comunale, ci ha anche offerto l'occasione per consegnare alle studentesse e agli studenti la nostra bellissima Costituzione antifascista. Oggi più che mai, in uno scenario di attacco alla democrazia da parte di dittatori e oligarchi e in un periodo di rigurgiti neofascisti, è fondamentale educare i giovani ai valori democratici costituzionali. Nel mio intervento ho voluto sottolineare, oltre al valore degli articoli 9, 33 e 34 che stamani sono stati approfonditi, anche quello dell'articolo 11, che dice con grande chiarezza come il nostro Paese ripudi la guerra”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

