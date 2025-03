Lavoro nero all’Osmannoro: sospese due attività, sanzioni per 45mila euro

Durante un controllo all’Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino, gli ispettori del lavoro hanno scoperto irregolarità in una pelletteria e un fustellificio, portando alla sospensione di entrambe le attività.

In totale sono stati identificati 10 lavoratori: nella pelletteria, entrambi i dipendenti risultavano in nero, mentre nel fustellificio tre operai erano senza contratto e uno era privo di permesso di soggiorno.

Le sospensioni sono state disposte per il superamento della soglia del 10% di lavoro irregolare e per violazioni sulla sicurezza, tra cui la mancanza del documento di valutazione dei rischi e l’uso di attrezzature non a norma. È stata inoltre ordinata la rimozione di un soppalco non conforme.

Per riaprire, i titolari dovranno regolarizzare i lavoratori e pagare le sanzioni, che ammontano a circa 45mila euro.