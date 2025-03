Lupi S. Croce, il derby di Sesto vale come recupero per la 21esima giornata

Terzo e ultimo sforzo per la Codyeco Lupi S. Croce, chiamata a scendere in campo questa sera al Pala Lilly di Sesto Fiorentino (ore 21.00), per il recupero della 21^ giornata di campionato. Mercoledì scorso, neanche una settimana fa, si è giocato il derby casalingo con Pontedera. Questo sabato, la trasferta di Cecina. I primi due impegni si sono conclusi nel migliore dei modi, per i Lupi e l’attenzione adesso si sposta su questa complicata partita che metterà di fronte la prima e la quarta forza del campionato. Dopo di che…riposo, almeno per i biancorossi, che nel week-end osserveranno una quanto mai provvidenziale sosta, per poi ripartire a gas aperto sabato 5 aprile con la trasferta di Reggio Emilia (sponda Vigili del Fuoco Marconi).

La Biauto Jumboffice Sestese è stata ad ora l’unica squadra capace di espugnare il Pala Parenti. Dopo un girone di andata spettacolare ha accusato una flessione ma resta una delle squadre più forti del campionato. La diagonale ex Prato formata da Giona Corti e Andrea Catalano è sicuramente notevole, così come la classe di Ferdinando Della Volpe, giocatore di categoria superiore. Accanto al posto quattro ex Siena dovrebbe essere schierato Alessandro Pavesi, con Lorenzo Giampietri e Christian Giacomelli al centro della rete (Iacopo Bruni in alternativa). Saranno poi Bernardo Carminati e Antonio Bottai ad alternarsi nel ruolo di libero.

La rivincita sportiva cercata dalla Codyeco potrebbe regalare ai biancorossi l’ennesima vittoria di questo spettacolare campionato, ma ci sarà da sudare. La condizione della truppa di Pagliai è eccellente, al netto della stanchezza per i recenti impegni. Con Pontedera e Cecina la squadra ha ben impressionato e si trattava di match con formazioni alla disperata ricerca di punti salvezza. Ago della bilancia sarà il servizio, con i vari Colli, Mignano, Da Prato pronti a cercare l’ace per “spaccare” i set. Sicuramente si giocherà in un ambiente “caldo”, con tanto tifo da ambo le parti e una significativa presenza di supporters santacrocesi nonostante il giorno feriale.

Arbitri: Chiara Maran, Alessandro Scapinello

Live streaming: è prevista la diretta dell’evento sul canale youtube Lupi Volley TV.

Bi-Auto Jumboffice Sestese: 1 Giachetti Matteo, 2 Giampietri Lorenzo, 3 Ammannati Giovanni (L), 5 Fantini Gabriele, 9 Catalano Andrea, 10 Della Volpe Ferdinando, 11 Bruni Jacopo, 12 Marchi Matteo, 14 Goncalves Maria Neto, 15 Corti Giona, 17 Bottai Antonio (L), 18 Pavesi Alessandro, 22 Facchini Niccolò, 49 Giacomelli Christian. All. Marchi Stefano 2^ All. De Cristofaro Francesco

Codyeco Lupi: 1 Civinini Jordan, 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco, 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo, 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio (L), 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

La classifica (girone D)

Codyeco S. Croce, UPC SDH Camaiore 49, Kerakoll Sassuolo 44, Biauto Maxitalia, NPSG Trading Log La Spezia 40, Invicta Grosseto 38, AMA S. Martino in Rio, CUS Genova, Toscanagarden Castelfranco 37, Beca Tensped Spezzano 27, Gruppo Lupi Pontedera 23, SacmaGroup Cecina 22, VVF Marconi Reggio Emilia 15, Firenze Volley, Isomec Inzani Parma 4. 7

