Manutenzioni al Palazzetto Gavonchi e al campo di Lazzeretto: interventi per 25mila euro

Per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi è importante assicurare alle società sportive del territorio e più in generale a chi utilizza le strutture sportive del territorio, degli impianti capaci di rispondere alle accresciute esigenze.

Per questo l’attività di manutenzione viene svolta con continuità per il raggiungimento di questo obiettivo. Nel caso specifico si segnalano, in questi giorni, due interventi.

Il primo intervento riguarda la sostituzione di parte della tubazione di riscaldamento a seguito di un’importante rottura di quelle danneggiate per un importo di € 14.850. Seguirà un’altra fase di lavori per completare e rimettere in funzione l’impianto di riscaldamento. L’attività delle società sportive che utilizzano la struttura, è così ripresa a pieno regime.

Il secondo intervento è riferito al campo sportivo di Lazzeretto, dove l’Amministrazione comunale ha provveduto alla sostituzione di un boiler di accumulo di acqua calda e all’installazione di un addolcitore per mitigare la formazione di calcare per un importo di 10.050 euro.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa