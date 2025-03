Polimoda, nuovo master in Costume Design con Massimo Cantini Parrini

Polimoda, centro di riferimento internazionale per la formazione nella moda, annuncia il lancio del Master in Costume Design, un programma intensivo di 32 settimane che prenderà il via a febbraio 2026. Un percorso di specializzazione pensato per formare una nuova generazione di professionisti capaci di intrecciare creatività, tradizione e innovazione nel mondo del costume per il cinema, il teatro e le arti visive.

A guidare il master in qualità di mentor sarà Massimo Cantini Parrini, tra i più celebri costumisti contemporanei. Pluripremiato a livello internazionale, Cantini Parrini vanta cinque David di Donatello, cinque Nastri d’Argento, un European Film Award per Dogman (2018) e due nomination agli Academy Awards per Pinocchio (2021) e Cyrano (2022), oltre a numerosi altri riconoscimenti che lo hanno reso uno dei nomi più rispettati nel settore. Attualmente sotto i riflettori per la realizzazione degli iconici costumi di Maria (2024), il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie, il costumista fiorentino torna nella scuola in cui si è formato per condividere il suo sapere con le nuove generazioni.

“Sono felice di tornare a Polimoda, la scuola che ha segnato una parte fondamentale della mia formazione. Il costume design è un’arte complessa che intreccia cultura, ricerca e creatività: questo master sarà un’opportunità per trasmettere la mia esperienza e formare nuovi talenti capaci di innovare questa disciplina con un linguaggio sempre nuovo e attuale” – commenta Massimo Cantini Parrini

Un laboratorio di sperimentazione tra moda e costume

Il Master in Costume Design di Polimoda si configura come un vero e proprio laboratorio di idee, in cui teoria e pratica si intrecciano per esplorare il potere narrativo del costume. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire sia le tecniche di costruzione e realizzazione dei costumi, sia l’analisi di personaggi, sceneggiature e contesti storici per interpretare al meglio il ruolo del costume nella narrazione visiva.

Il percorso integrerà una solida formazione tecnica – con approfondimenti pratici su draping, pattern making e prototipazione – ad un’analisi storica e socioculturale mirata a decifrare simbolismi e archetipi, rendendo la ricerca metodologica parte integrante del processo creativo. Gli studenti svilupperanno, inoltre, competenze collaborative indispensabili per operare in team multidisciplinari, traducendo ogni progetto in un racconto visivo coerente e innovativo, e realizzando un portfolio professionale in grado di attestare la loro capacità di unire tecnica, analisi critica e narrazione.

Con un programma orientato al futuro, il master si distingue per la capacità di anticipare le esigenze di un settore in costante evoluzione. L’ambiente formativo, infatti, favorisce la collaborazione con professionisti del cinema e della moda, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con sfide reali. Questo approccio integrato e multidisciplinare non solo arricchisce il bagaglio tecnico e teorico, ma posiziona il percorso come un vero trampolino di lancio verso ruoli creativi e strategici nel mondo dello spettacolo, come Costume Designer, Wardrobe Supervisor, Costume Technician o Consulente freelance per il mondo del cinema, del teatro e delle produzioni televisive.

“Moda e cinema dialogano costantemente, influenzandosi in un continuo scambio di linguaggi e visioni. Nel cinema, come nelle serie TV o nel teatro, i costumi non sono semplici abiti di scena, ma strumenti di narrazione capaci di definire i personaggi e creare un immaginario visivo unico. Con questo nuovo master, Polimoda vuole formare professionisti capaci di cogliere il valore narrativo di un costume e di reinterpretarlo con creatività e competenza. Collaborando con maestri come Massimo Cantini Parrini, puntiamo a preparare costumisti in grado di portare il savoir-faire italiano sulla scena internazionale” – sottolinea Massimiliano Giornetti, Direttore di Polimoda

Un punto di riferimento internazionale per il costume design

Il Master in Costume Design rafforza il dialogo tra moda e arti visive nella didattica di Polimoda, integrandosi in un’offerta formativa che esplora le connessioni tra estetica cinematografica e linguaggio della moda. Seguendo il successo del corso Short in Costume Design, arricchito dalla partecipazione di mentori di fama mondiale come il costumista Jeffrey Kurland e la coreografa Lorin Latarro, e delle iniziative della Polimoda Library, come la Cineteca o la rassegna CineCulture, il programma conferma l’impegno della scuola nel promuovere la contaminazione culturale come motore di innovazione e formazione.

Con questo master, Polimoda non solo offre un percorso di specializzazione per i futuri professionisti del costume, ma afferma la centralità del costume design come espressione culturale e linguaggio narrativo. La scuola si distingue come punto di riferimento internazionale, capace di attrarre talenti da tutto il mondo e di coniugare tradizione sartoriale e sperimentazione contemporanea, in un dialogo continuo tra moda, cinema e arti visive.

Massimo Cantini Parrini

Massimo Cantini Parrini è un costume designer di fama internazionale, la cui carriera vanta prestigiose collaborazioni e una filmografia che include oltre 90 produzioni cinematografiche e teatrali. Fiorentino di nascita e allievo di Polimoda, ha lavorato a fianco di registi di spicco contribuendo al successo di opere come Il Racconto dei Racconti (M. Garrone, 2015), Riccardo va all’Inferno (R. Torre, 2018), Ferrari (M. Mann, 2023) e M – il figlio del secolo (J. Wrigth, 2024). Pluripremiato a livello mondiale, vanta numerosi riconoscimenti, tra cui cinque David di Donatello, cinque Nastri d’Argento, cinque Ciak d’Oro, un European Film Award per Dogman (M. Garrone, 2018) e due nomination agli Academy Awards per Pinocchio (M. Garrone, 2021) e Cyrano (J. Wrigth, 2022). Nel 2019 è insignito del titolo di Accademico d’Onore dall'Accademia di Belle Arti di Firenze. L’ultimo progetto, Maria (P. Larraín, 2025), ha riscosso il favore di pubblico e critica grazie all’accuratezza e alla ricercatezza dei costumi che hanno definito i personaggi e la protagonista interpretata da Angelina Jolie. La sua esperienza e il suo talento lo hanno consacra

