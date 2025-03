Mezzo pesante in avaria in A1, oltre 9km di coda

Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Incisa e Firenze Sud in direzione Bologna, si è formata una coda di 9 km a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del km 313. Attualmente, il traffico scorre su una sola corsia, causando forti rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici per la rimozione del veicolo, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, che stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità.

Per chi viaggia da Roma verso Firenze, è consigliato uscire a Incisa, utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Firenze Sud per evitare il tratto congestionato.