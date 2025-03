Premio Pozzale-Luigi Russo, ecco la nuova presidente: è Francesca Cecchi

Il Premio Pozzale-Luigi Russo si rinnova con un nuovo direttivo e soprattutto una nuova presidenza. Dopo Matteo Bensi, ex presidente del comitato organizzatore, dimessosi una volta nominato assessore alla Cultura sotto la giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi, si è giunti alle elezioni del nuovo comitato e della nuova presidenza.

Francesca Cecchi è la nuova presidente: era tra i 4 membri incaricati dal Comune di Empoli assieme a Paolo Pianigiani, Diana Bonfanti e Matteo Maltinti.

CHI È FRANCESCA CECCHI - Professoressa di Italiano al liceo 'Virgilio' di Empoli da 14 anni, Cecchi è stata insegnante nelle scuole secondarie di primo grado a Empoli, Limite sull'Arno, Certaldo e Cerreto Guidi. Dal 2011 è referente ADI-SD (Associazione degli italianisti – sezione didattica) sede di Empoli. Dopo la laurea in Lettere Moderne all'Università di Firenze, ha conseguito il master e vari corsi di perfezionamento.

IL COMITATO DEL PREMIO POZZALE - Ricordiamo che il comitato è composto, secondo l'art. 4 dello Statuto approvato nel 1991, da:

Sindaco di Empoli o il suo delegato (assessore alla Cultura);

Rappresentante indicato da ciascun Gruppo consiliare;

Delegato della Casa del Popolo di Pozzale;

5 cittadini particolarmente qualificati, nominati dal Sindaco;

Direttore della Biblioteca comunale;

Segretario verbalizzante;

1 rappresentante delle librerie cittadine a rotazione.

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO COMITATO – Maria Rita Cestari, Rosa Bonadonna, Elisa Mariani, Elizabeth Ann Butler, Carla Benedetti, Marco Anguillesi, Federica Sansoni, Don Vincenzo Russo, Danilo Di Stefano, Diana Bonfanti, Paolo Pianigiani, Mariangela Giusti, Matteo Maltinti, Francesca Cecchi (presidente).

LE DICHIARAZIONI - "Sono molto soddisfatto del rinnovo del comitato del Premio Pozzale - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, un evento che ormai ha fatto la storia della nostra comunità. Tanti talenti letterari sono stati premiati a Empoli, alcuni dei quali divenuti anche dei nomi di grande peso come Roberto Saviano e Paolo Nori. Il merito va agli autori ma soprattutto alla giuria che è chiamata a leggere e scegliere i libri più meritevoli. Conosco da tempo Francesca Cecchi, sono sicuro che sarà in grado di portare avanti l'importante compito che è stato nelle mani di Matteo Bensi".

"I miei migliori auguri a tutto il comitato organizzatore e alla sua Presidente, la prof.ssa Francesca Cecchi - afferma l'assessore Matteo Bensi -. Il Premio vive tutto l'anno proprio grazie alle tante iniziative collaterali che il suo Comitato organizzatore promuove, mettendo a disposizione competenze e idee”.

"Ringrazio il sindaco Alessio Mantellassi per la nomina a membro del Comitato del Premio Pozzale-Luigi Russo, ringrazio l'assessore Matteo Bensi per la stima dimostratami e il Comitato organizzatore del Premio per la fiducia nell'affidarmi il ruolo di Presidente - commenta Francesca Cecchi -. Sono onorata dell'incarico e sicura che insieme lavoreremo con entusiasmo all'organizzazione del Premio letterario della nostra città, storico e assolutamente vivo".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa