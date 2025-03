Rifiuti abbandonati a Empoli sotto antenna del cimitero, Carriero (FdI): "Comune fa finta di nulla"

"A distanza di mesi dalla nostra denuncia pubblica, la situazione presso il cimitero di Empoli in via Val d’Orme resta immutata: i rifiuti abbandonati sotto l’antenna, proprio davanti all’ingresso del cimitero comunale Sant’Andrea, sono ancora lì, nell’indifferenza totale dell’amministrazione comunale." Così i Consiglieri Comunali del Gruppo di Fratelli d’Italia Empoli, Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, ribadiscono con forza la necessità di un intervento immediato per rimuovere i cavi elettrici, le bobine in legno e gli altri materiali che giacciono nell’area ormai da anni.

"A fine ottobre avevamo denunciato la presenza di questi rifiuti con un comunicato chiaro e dettagliato – dichiara Cosimo Carriero – ma evidentemente l’amministrazione comunale ha deciso di ignorare la questione. Ci chiediamo quale sia la coerenza di chi si proclama ambientalista, ma poi chiude gli occhi di fronte a un evidente caso di degrado ambientale."

"Questa situazione è inaccettabile – aggiunge Francesca Peccianti – perché dimostra un’evidente disparità di trattamento. Da un lato si sanzionano rapidamente i cittadini per infrazioni minime, dall’altro si tollerano situazioni di degrado ben più gravi, senza alcun intervento concreto."

"Non possiamo più accettare questo silenzio complice – conclude Danilo Di Stefano – e se l’amministrazione continuerà a non intervenire, ci rivolgeremo alle autorità competenti affinché siano presi i provvedimenti necessari. La legge è chiara e prevede sanzioni per chi abbandona rifiuti, soprattutto quando si tratta di materiali che possono arrecare danno all’ambiente."

Fratelli d’Italia Empoli assicura che continuerà a monitorare la situazione e a dare voce ai cittadini che, da anni, segnalano senza essere ascoltati. “Il rispetto dell’ambiente e delle regole – dichiarano i tre Consiglieri - non può essere solo un tema da campagna elettorale: servono fatti, non parole.

Cosimo Carriero

Consigliere Capogruppo Fratelli d'Italia - Empoli

Presidente Gioventù Nazionale - Empoli