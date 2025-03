Scritti, convegni, ricerche e studi innovativi: le iniziative per celebrare 'Boccaccio650'

Ogni anno, nel periodo del Dantedì, che cade il 25 marzo, l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio presenta le attività scientifiche e letterarie proprio per sottolineare la guida eccezionale di Giovanni Boccaccio, biografo e interprete di Dante.

Il programma ideato per le celebrazioni "Boccaccio650" è un vero e proprio progetto scientifico e culturale, sulla cui base si proiettano gli impegni del futuro e sul quale l’Ente Boccaccio lavora da due anni insieme ai professori, gli studiosi e i funzionari dei Consigli direttivo e scientifico. Un programma che evidenzia la vasta rete di collaborazioni che lo animano e lo sostengono con Università di tutta la Toscana, di tutta Italia, della Francia e degli Stati Uniti, con istituzioni scientifiche di alto prestigio e di illustre tradizione, quali l’Accademia della Crusca, la Società Dantesca Italiana, il CNR di Pisa, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l’istituzione consorella American Boccaccio Association e realizzato col contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero italiano della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Certaldo.

“Siamo tutti coinvolti nell’impegno comune di onorare un centenario così importante perché la storia e la contemporaneità di Boccaccio sono patrimonio culturale universale. Il ruolo fondamentale di Boccaccio, fra i padri della lingua e della letteratura italiana e europea, primo cultore di Dante e della sua opera, fondatore dell'Umanesimo insieme a Petrarca, merita un unanime riconoscimento e una attenta valorizzazione. La figura e l’opera di Boccaccio sarà una presenza che ci accompagnerà durante tutto l’arco dell’anno, permettendo di riscoprire, rileggere e apprezzare il più grande novelliere d’Europa. Gli appuntamenti in programma vedono anche la collaborazione e il sostegno di partner a cui va la nostra gratitudine per avere condiviso con noi un progetto che ormai risale al 2023, quando abbiamo iniziato la stesura del programma delle celebrazioni. Confidiamo nella riuscita di tutte le iniziative, sopratutto quelle di ampio respiro nazionale e internazionale e che si realizzeranno nel prossimo biennio essendo legate a finanziamenti e progetti di studio”, così la prof.ssa Giovanna Frosini presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Numerose le iniziative promosse e programmate dall’Ente Boccaccio, istituto nazionale di studio e di ricerca dell’opera boccacciana, in occasione del 650° anniversario della morte di Boccaccio, con convegni e conferenze ma anche manifestazioni artistiche e teatrali che si alterneranno e si sommeranno all’intesa attività che l’Ente porta avanti dall’anno della fondazione nel 1957. Il cuore del progetto risponde infatti al primario scopo statutario dell’Ente Boccaccio che è quello di promuovere lo studio e la ricerca su Giovanni Boccaccio, la sua figura, il suo tempo, le sue opere, la sua fortuna, intese in un sempre vivo dialogo fra le varie discipline scientifiche e in un imprescindibile dialogo con le digital humanities.

L’Agenda Letteraria di Giovanni Boccaccio 2025. Durante gli eventi i presenti riceveranno in omaggio l’Agenda Letteraria di Giovanni Boccaccio 2025. E’ il benvenuto che vuole offrire l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio per le celebrazioni, un diario-agenda rivolto e dedicato a docenti, ricercatori, studenti e lettori di tutto il mondo che trovano nelle pagine di questo scrittore un universo umano e letterario di grande e immutato valore. L’Agenda Letteraria di Giovanni Boccaccio è a cura di Gianni Rizzoni, con la presentazione della prof.ssa Giovanna Frosini, edita da Metamorfosi.

Di seguito si evidenziano le iniziative ideate per le celebrazioni, sul sito www.entebocaccio.it è possibile consultare il programma generale - anche in allegato - e tutti gli appuntamenti in calendario.

I convegni nazionale e internazionali. Fulcro della programmazione i convegni e le iniziative scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale in collaborazione con altre istituzioni, come “Boccaccio dantista e umanista: l’esordio e le opere della maturità” in programma dal 21 al 23 maggio 2025 organizzato insieme alla Società Dantesca Italiana, l’American Boccaccio Association, la Biblioteca Classense di Ravenna. Il convegno esplora il fondamentale contributo di Boccaccio come studioso di Dante, e le opere e il pensiero della maturità, con attenzione non solo alla produzione latina ma anche a quella volgare. I lavori si svolgono tra Firenze e Ravenna: a Firenze, al Palagio dell'Arte della Lana, la prima parte del convegno dedicata a Giovanni Boccaccio fra Dante e Petrarca; a Ravenna la seconda parte presso la Sala Dantesca monumentale della Biblioteca Classense.

Il 20 settembre 2025 convegno “Tre corone per Boccaccio 650”, in collaborazione con l’Associazione nazionale delle Case della Memoria, alla Biblioteca Nazionale Centrale a Firenze per offrire una riflessione a più voci sui tre grandi autori del Trecento, Dante Petrarca e Boccaccio, indagandone caratteri filologici e linguistici, e i reciproci rapporti.

Il 30 ottobre 2025 “La Crusca incontra Boccaccio”, l’Accademia della Crusca ospita una giornata di studi dedicata alla lingua e all'opera del grande autore certaldese. Esperti e studiosi esplorano le innovazioni linguistiche introdotte da Boccaccio, il suo ruolo nella formazione della lingua volgare e il suo contributo alla tradizione culturale e letteraria europea.

Il 25 novembre 2025 giornata di studi “Per Francesco Mazzoni” insieme alla Società Dantesca Italiana e all'Accademia della Crusca per ricordare l'operosità scientifica e la lunga e assidua attività istituzionale di Francesco Mazzoni, a lungo Presidente della SDI e dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e Accademico della Crusca.

Appuntamenti di carattere artistico e culturale. All’attività scientifica si affianca un vivacissimo programma di iniziative di alta divulgazione, che tocca i settori della musica, dell’arte e del teatro: a maggio “Mostra bibliografica” nella Biblioteca di Casa Boccaccio, mentre il 18 giugno rappresentazione teatrale “Nastagio degli Onesti” a cura di Oranona Teatro, uno spettacolo che propone una rivisitazione multisensoriale della novella V 8 del Decameron. Ad ottobre doppio appuntamento con una “Mostra di arte contemporanea” in Casa Boccaccio e nello stesso periodo “Una drammaturgia per Boccaccio” della Compagnia Sandro Lombardi-Federico Tiezzi prestigiosa compagnia teatrale riconosciuta a livello nazionale e internazionale per l’eccellenza del suo lavoro artistico che propone un’azione teatrale con drammaturgia originale, appositamente ideata per l'occasione e ispirata ai testi di Giovanni Boccaccio. Questi ultimi due eventi saranno presentati a maggio e ci accompagneranno verso il 21 dicembre per il concerto conclusivo della più rilevante ensemble italiana con repertorio medievale “Ensemble Micrologus” Canti di una brigata fiorentina nella Chiesa dei SS. Tommaso e Prospero, Certaldo Alta. In questo programma vengono ricostruiti, in una stilizzata forma scenica, i momenti musicali descritti nelle novelle toscane del Trecento, oltre al Decameron, il Novellino, il Trecentonovelle di Sacchetti, il Paradiso degli Alberti, con importanti citazioni di azioni musicali relative all’Italia del XIV secolo.

Le collane editoriali. L’Ente Boccaccio ha inoltre inteso intensificare la propria attività editoriale, che lo vede collaborare con importanti e prestigiose Case editrici: Pacini Editore e Olschki, presso i quali l’Ente Boccaccio ha dato vita a due collane, Intorno a Boccaccio e Testi e studi dedicati al nostro autore, che presso Olschki si affianca agli Studi sul Boccaccio, la rivista scientifica di riferimento fondata da Vittore Branca.

Progetti di studio e ricerca. In questo anno centenario, anche e soprattutto, l’Ente Boccaccio guarda al futuro con i grandi progetti strategici di ricerca, che innervano la sua attività sulla spina digitale: il “VocaBO” – Vocabolario della lingua di Boccaccio on line in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena, l’Università di Urbino, l’Accademia della Crusca, CNR-ILC “Antonio Zampolli”; EDD “L’Enciclopedia digitale del Decameron” di prossima presentazione in collaborazione con Università Roma Tre; il “MuCaBo-S” – Uno smart Museo per Casa Boccaccio in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena; “Sulle orme di Boccaccio”, un percorso nelle terre di Boccaccio in collaborazione con l’Agenzia Toscana Promozione Turistica; la biblioteca “virtuale” di Giovanni Boccaccio in collaborazione con Università dell’Aquila; ripensare la “civitas” attraverso il Decameron in collaborazione con l’Università di Siena.

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi boccacciani, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca, sita nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere del Boccaccio e studi critici sull’autore.

