Smantellato un bivacco utilizzato come base per lo spaccio a Riparbella

I carabinieri di Riparbella, insieme al Nucleo Forestale, hanno smantellato un bivacco utilizzato come base per lo spaccio di droga in un’area boschiva nota per questo tipo di attività. L’operazione, frutto di un monitoraggio costante, ha rivelato una struttura ben organizzata con teli da campeggio, scorte di cibo e attrezzature per la permanenza prolungata dei pusher.

Particolare attenzione ha destato il ritrovamento di 52 batterie per auto, probabilmente impiegate per ricaricare dispositivi elettronici necessari alla gestione dello spaccio. Il materiale è stato rimosso e smaltito, ripristinando l’area boschiva.