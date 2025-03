Un viaggio nella storia della ceramica montelupina

La tradizione ceramica di Montelupo Fiorentino vanta una storia plurisecolare, testimoniata anche dagli orci dell’arte grossa, manufatti di grandi dimensioni destinati alla conservazione di derrate alimentari e agricole.

Giovedì 27 marzo alle ore 17.30, presso il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca (Piazza V. Veneto 10-11), Fausto Berti, presidente del Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino, presenterà il suo volume dedicato alle complesse vicende produttive di questi straordinari oggetti.

Gli orci montelupini, realizzati con una tecnica sofisticata e resistente nel tempo, sono stati rinvenuti in diverse parti del mondo, a seguito di indagini archeologiche e subacquee avviate negli anni ’70. Fabbricati a partire dal XIII secolo nelle aree di Montelupo e dell’Impruneta, questi contenitori si distinguevano per l’uso di un’argilla particolarmente durevole e per la lavorazione a “colombino”, una tecnica artigianale complessa.

Dapprima commissionati dalle nobili famiglie toscane e successivamente utilizzati nel commercio dell’olio d’oliva, gli orci venivano esportati da Livorno verso porti in tutto il mondo, diffondendosi in Europa (Francia e Olanda) e persino in Indonesia e Australia. La loro forma si adattava nel tempo alle esigenze di trasporto e conservazione, testimoniando l’evoluzione delle tecniche ceramiche locali.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire la storia e le peculiarità di questi manufatti, che sono uno degli elementi più rappresentativi della tradizione ceramica montelupina.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa