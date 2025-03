Uccise la compagna prima di ferirsi, dopo la riabilitazione è ai domiciliari

Nel pomeriggio del 24 marzo i carabinieri di Firenze e Pontassieve hanno arrestato un uomo italiano di 37 anni, ponendolo agli arresti domiciliari. L'uomo è accusato dell'omicidio della propria compagna, avvenuto l'8 febbraio 2025 a Rufina.

Dopo il delitto, aveva tentato il suicidio lanciandosi da un terrazzo, riportando gravi lesioni. La misura cautelare è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini fin dall'inizio. L'arresto si è reso necessario a seguito del miglioramento delle sue condizioni di salute e per il rischio di reiterazione del reato, sebbene il soggetto necessiti ancora di cure sanitarie e riabilitative. Per questo motivo, la misura sarà applicata presso una struttura sanitaria idonea.

