Un anno da Borgo dei Borghi per Peccioli: raddoppiati gli accessi all'ufficio turistico

Sono le 23.15 del 31 marzo 2024, notte di Pasqua. Un giorno di festa, da passare in famiglia. Ma a Peccioli la Galleria dei Giganti è riempita dall’entusiasmo di oltre 600 pecciolesi che stanno seguendo, su un maxi-schermo, la puntata finale su Rai Tre del “Borgo dei Borghi”. «Il borgo più bello d’Italia, secondo voi, secondo quello che avete deciso di votare è…» la conduttrice Camila Raznovich lascia un attimo di suspense, poi urla: «Peccioliiiiiiiiiiiiiiii». A quel punto la Galleria dei Giganti, come in una finale di un mondiale di calcio, esplode di gioia.

Il 31 marzo 2025 sarà passato un anno esatto da quel momento, un anno da Borgo dei Borghi, un titolo che formalmente resterà nelle mani di Peccioli fino al 20 aprile 2025, data della prossima finalissima. Un titolo molto più che simbolico e, come intuì proprio in quei minuti di grande felicità il sindaco Renzo Macelloni, avrebbe dato una nuova dimensione al borgo nel cuore della Valdera. «Questo successo è la prova di una comunità che ci ha creduto fino in fondo, che ha creduto in un progetto lungo anni – disse nell’immediato post vittoria Macelloni -. Da oggi cambieranno molte cose».

Il Borgo dei Borghi, infatti, non è stato l’exploit di un singolo momento, ma ha fotografato un andamento dinamico in corso da tempo per Peccioli e confermato da altri prestigiosi riconoscimenti arrivati nei mesi successivi.

BORGO PIÙ AMATO D’ITALIA. A ottobre 2024, agli Oscar del Turismo di Rimini, Peccioli ha conquistato il premio di “Borgo più amato d’Italia”. Risultando, da un’analisi di 32 milioni di “tracce digitali”, il borgo con le migliori perfomance in termini di sentiment e popolarità tra i Borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

CONQUISTATO IL PREMIO ETICO. A dicembre 2024, poi, sempre alla Galleria dei Giganti luogo del trionfo, ancora una volta insieme a centinaia di pecciolesi, è stato celebrato il riconoscimento dell’Etico Ethical Award. Assegnato dall’associazione culturale Plana «per aver trasformato un'emergenza ambientale in una opportunità di sviluppo per l'intera comunità». Premio prestigioso, che nel suo albo d’oro, tra i tanti, annovera Il fondatore di Emergency, Gino Strada e l'ex capo di stato dell'Uruguay, Josè Pepe Mujica.

BORGO TRA I PIÙ RICERCATI ONLINE. La ciliegina sulla torta è di poche settimane fa. Quando il portale Holidu ha annunciato la classifica delle 30 località turistiche più ricercate online tra i piccoli comuni in Italia. E Peccioli è entrata direttamente al quattordicesimo posto a livello nazionale, seconda in Toscana alle spalle solo di Pienza e davanti a Pitigliano. Facendo registrare una media di ricerche pari a 50.430 ogni mese.

FLUSSI TURISTICI RADDOPPIATI. Non solo premi e riconoscimenti. Anche dati a confermare come il flusso turistico, dopo un incremento del 71% delle presenze turistiche registrato nell’immediato periodo pre-Borgo dei Borghi, abbia avuto un ulteriore incremento. I 25mila accessi all’ufficio turistico di Peccioli (aprile 2023 marzo 2024) sono diventati quasi 50mila nello stesso periodo di riferimento (aprile 2024 – marzo 2025).

1 MILIONE DI CONTATTI SUI SOCIAL. Una forza attrattiva legata anche ai contenuti social promossi da Peccioli: i soli due profili istituzionali del Comune (Facebook e Instagram) hanno, dal 31 marzo 2024 fino a pochi giorni fa, ottenuto un milione di visualizzazioni totali. Molti dei contenuti social proposti dal Comune sono diventati virali, come la diretta Facebook del verdetto finale (che ha totalizzato quasi 60mila visualizzazioni) e il video rilanciato del Borgo dei Borghi con quasi 80mila visualizzazioni. Su YouTube, tramite il canale di Fondazione Peccioliper, il dato è stato ancora superiore con un video promozionale (rilanciato anche a Times Square, a New York) che ha superato quota 180mila visualizzazioni.

27MILA VISITATORI ALL’IMPIANTO DI LEGOLI. Anche le visite all’impianto di smaltimento e gestione rifiuti di Legoli sono decollate: in 12 mesi, da marzo 2023 a marzo 2024, erano stati 10mila i visitatori registrati da Belvedere spa. Le persone che hanno prenotato una visita sono salite a 27mila da marzo 2024 a marzo 2025.

Un anno da Borgo dei Borghi che sarà, come sempre nella storia recente di Peccioli, un punto di partenza per diventare ancora di più luogo in cui vivere e borgo da scoprire per i turisti. Un anno il cui ricordo di attesa, emozione, gioia e orgoglio resteranno per sempre nel cuore della comunità.

