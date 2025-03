Una spirale blu anche nei cieli della Toscana, la spiegazione dello strano fenomeno

Nella sera del 24 marzo, una spettacolare spirale blu è apparsa nel cielo, visibile in diverse regioni italiane, tra cui il Nord Italia e la Toscana, oltre che in molte altre parti d’Europa. Numerosi testimoni hanno immortalato l’evento, suscitando curiosità e ipotesi che stanno letteralmente invadendo i social e i siti di informazione.

Il VIDEO TIMELAPSE DALLA CROAZIA PUBBLICATO SU XPLORA

🌀🚀 La spirale bleutée en mouvement !

Voici un timelapse du passage du second étage de la Falcon 9 de SpaceX dans le ciel européen ce soir. La vidéo a été capturée depuis Plaški, en Croatie. 🎥 : Pogled na Plaski, via YouTube. https://t.co/yxXk4DtHNc pic.twitter.com/wdnNpd2cSl — Xplora (@XploraSpace) March 24, 2025

Secondo Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), il fenomeno non ha nulla di misterioso ed è legato al rientro di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il lancio è avvenuto alle 18:48 (ora italiana) dalla base di Cape Canaveral, in Florida, per portare in orbita una missione segreta del National Reconnaissance Office, appartenente al Dipartimento della Difesa statunitense.

Notizie correlate