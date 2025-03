Violazioni su normative lavoro, denuncia e sanzione da 7mila euro per titolare pelletteria

Prosegue l’azione di contrasto al lavoro irregolare da parte del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dei Carabinieri di Pisa. A seguito di un’attenta ispezione, i militari hanno denunciato la titolare di una pelletteria con sede a Bientina per diverse violazioni delle normative sul lavoro.

L’indagine ha portato all’accertamento di irregolarità nell’attività lavorativa, con conseguente emissione di sanzioni amministrative per un totale di 7.129,13 euro. L’intervento rientra in un più ampio piano di controlli volti a garantire il rispetto delle leggi in materia di sicurezza e regolarità occupazionale.

Le autorità competenti proseguiranno l’iter giudiziario per valutare la posizione della titolare, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza.

