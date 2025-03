Zingaretti e Scotto a Castelfiorentino

Il Partito Democratico di Castelfiorentino promuove sabato 29 marzo una giornata di dibattito e confronto all’insegna della politica e della partecipazione.

La giornata si aprirà alle 10:30, presso la sede del Partito democratico (via Giacomo Matteotti 23), con un incontro sul futuro dell’Italia e il ruolo della politica nazionale ed europea, a cui parteciperà l’onorevole Arturo Scotto, che porterà il suo contributo su un tema cruciale: come costruire un Paese più giusto e solidale in un’Europa più forte. Dopo il dibattito alle 12:30 al circolo Puppino (Via Luigi Calvani 2) un momento di condivisione e convivialità con Nicola Zingaretti e Arturo Scotto. Le Pappardelle Democratiche saranno l’occasione per stare insieme e continuare a discutere delle nostre idee davanti a un buon piatto.

«Due appuntamenti imperdibili ci daranno l’opportunità di discutere del futuro dell’Italia e dell’Europa, valori centrali della nostra azione politica- sottolinea Gabriele Romei, segretario del PD di Castelfiorentino- Il PD ha sempre creduto nell’Europa come spazio di democrazia, diritti e opportunità. In un momento storico segnato da sfide globali, dalla transizione ecologica all’innovazione digitale, il nostro impegno è quello di lavorare per un’Unione Europea più vicina ai cittadini e capace di rispondere alle loro esigenze. Siamo convinti che l’Italia debba essere protagonista in Europa con un progetto politico progressista e ambizioso. Per questo vogliamo coinvolgere le persone, raccogliere idee e costruire una politica che metta al centro la giustizia sociale, il lavoro e la sostenibilità. La politica-aggiunge Romei-è fatta di idee e di relazioni, di discussioni serie e di momenti informali che rafforzano la nostra comunità. Il nostro obiettivo è costruire un PD aperto, che sappia ascoltare e rispondere alle esigenze delle persone. Vi aspettiamo numerosi per un confronto vero, perché il cambiamento parte da ciascuno di noi».

Per il pranzo si può prenotare al 353-4439717, costo 20€ a persona- 10€ per bambini sotto i 12 anni.

Per restare aggiornati sulle iniziative del Pd Castelfiorentino basta seguire le pagine Facebook e Instagram del partito.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa