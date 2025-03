Al Poliambulatorio di Borgo San Lorenzo il nuovo servizio di Spirometrie della zona del Mugello

L’asma allergico è una malattia respiratoria cronica diffusa più o meno nel 10% della popolazione. Ha bisogno di essere gestita con controlli regolari che danno modo di seguire il paziente nel tempo. Nel Nuovo Polivalente di Borgo San Lorenzo all’interno dell’ambulatorio dedicato alla gestione dei pazienti con asma che fa parte della Struttura di Allergologia Immunologia Clinica diretta da Donatella Macchia, dallo scorso mese è stato attivato un servizio di spirometrie diagnostiche per le patologie di pertinenza allergologica. L’accesso all’ambulatorio di cui è referente il dottor Lorenzo Cecchi, è tramite visita allergologica. In pratica chi può richiedere la spirometria non è il medico di medicina generale ma lo specialista a cui il curante indirizzerà il paziente per una visita e, in seguito alla quale la specialista può ritenere utile di prescrivere l’esame.

“All’interno dell’ambulatorio che gestiva l’asma – spiega Cecchi – è stato attivato un servizio di spirometrie che fino ad oggi non era incluso. Questo ci permetterà di prendere in carico il paziente con asma, garantendogli al contempo anche la possibilità di un esame della funzionalità respiratoria. La valutazione della presenza di ostruzione bronchiale e della eventuale reversibilità con test di broncodilatazione è stata, infatti, inserita nel contesto della visita allergologica e ci consente di gestire in autonomia, i pazienti con asma della zona del Mugello. Ovviamente i pazienti con la forma severa saranno inviati presso l'ambulatorio dedicato di Torregalli”.

L’attivazione del nuovo servizio è stata possibile grazie alla collaborazione oltre che della Direzione di Allergologia Immunologia Clinica Firenze-Empoli di Donatella Macchia, delle infermiere che eseguono il servizio e che sono state opportunamente formate e del Coordinamento sanitario territoriale sotto la Direzione di Erita Donnini. Dall’avvio del servizio sono già una ventina i pazienti in lista.

Fonte: Ausl Toscana Centro

