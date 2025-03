Al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, 'Alice Out Wonderland': Uno spettacolo alla scoperta di sé

Al Teatro Comunale di S. Maria a Monte andrà in scena Sabato 29, alle ore 21, e Domenica 30 Marzo, alle 17, 'Alice Out Wonderland', spettacolo liberamente ispirato al celebre racconto di Lewis Carrol e completamente ideato, scritto e realizzato dagli Allievi Attori e dalle Allieve Attrici del Teatro di Bo’ in occasione della Giornata Mondiale del Teatro.

Testo e regia sono infatti a cura delle Allieve Attrici Giulia Pettinari, Luce Scagliarini e Rebecca Parziale che, seppur giovanissime, hanno saputo portare sul palco un mondo emotivo che travalica la semplice reinterpretazione del grande classico della letteratura e del cinema. È impossibile, infatti, non notare uno stravolgimento già a partire dal titolo dello spettacolo: Alice non è 'nel' Paese delle Meraviglie.

I personaggi che circondano la protagonista la conducono alla scoperta di se stessa, accompagnandola in una dinamica esplorazione interiore avversata, tuttavia, da Fallimento e Aspettativa, antagonisti non solo della piccola Alice, ma della storia quotidiana di ciascuno di noi.

Dapprima protesa in una tensione verso la perfezione, riuscirà Alice ad abbandonare la paura di non essere abbastanza? 'Alice out Wonderland' invita gli spettatori e le spettatrici a una riflessione attraverso gli strumenti del linguaggio teatrale, padroneggiati con spensieratezza dagli Attori e dalle Attrici in scena.

Oltre alle già sopracitate, saliranno sul palco Matteo Marciano, Lorenzo Giardini, Sophia Lamorte, Aaron Spinelli, Filippo Caroti e Elena Maltomini, con l’appoggio di Franco Di Corcia jr e Mattia Pagni nel ruolo di preziosi mentori.

L’evento si inserisce in 'Piazza Grande: Appuntamenti di Comunità', la rassegna di eventi tra cultura e teatro organizzata dai Pensieri di Bo' e dal Teatro di Bo’. Dopo il celere Sold Out della prima sera è ancora possibile prenotare per Domenica 30 Marzo contattando il numero 351.5944009, anche su WhatsApp. Ingresso a offerta.

