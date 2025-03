Allagamenti a Impruneta: il Comune chiede interventi urgenti

Gli ultimi eventi atmosferici che si sono abbattuti sulla Toscana, in particolare nel territorio di Impruneta, hanno messo in evidenza alcune criticità che l'Amministrazione comunale ha prontamente affrontato. In data 25 marzo, il sindaco Riccardo Lazzerini, insieme all'Ufficio Servizio Lavori Pubblici, ha inviato una richiesta urgente e definitiva di intervento a Autostrade per l’Italia S.p.A., alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze.

In seguito agli allagamenti verificatisi nella frazione delle Cascine del Riccio (che coinvolge anche i comuni di Firenze e Bagno a Ripoli), l'Amministrazione ha organizzato un sopralluogo congiunto con il presidente del Consorzio di Bonifica, Paolo Masetti, che si terrà il 2 aprile.

All'incontro parteciperanno anche rappresentati istituzionali del Comune di Firenze e alcuni tecnici del Consorzio di Bonifica e del Comune di Impruneta. Un'attenzione particolare sarà rivolta alla situazione di via Guido Rossa, una strada privata che è stata allagata dalle acque provenienti dall'autostrada A1, come documentato nella foto allegata.

Il Comune di Impruneta si è reso disponibile a soddisfare la richiesta dei cittadini di incontrarli in un'assemblea pubblica, insieme ai comuni limitrofi che ricadono nell'area.

"Quella zona del nostro territorio presenta un problema di gestione delle acque che si è acuito a seguito dei lavori per la Terza Corsia realizzati da Autostrade per l’Italia. La criticità è ben nota: dalle colline adiacenti all’autostrada e dal piano autostradale si genera un flusso anomalo di acqua che invade tutte le strade, creando disagi alla popolazione", ha dichiarato il sindaco Riccardo Lazzerini.

L'Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione e a lavorare in collaborazione con le autorità competenti per risolvere le problematiche legate alla gestione delle acque e agli allagamenti che si verificano in questa area del territorio.