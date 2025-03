Anche il PD aderisce alla manifestazione per la Palestina a Empoli

Il Partito democratico di Empoli parteciperà alla manifestazione per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, promossa dal Comitato per la Pace di Empoli, che si terrà domani, giovedì 27 marzo, alle ore 18:30 in piazza della Vittoria.

«La scelta di Netanyahu di riprendere i bombardamenti su Gaza, nonostante gli accordi di tregua, sta causando sofferenze inaccettabili a una popolazione civile già stremata.

Di fronte a tutto questo non possiamo restare indifferenti.

Come Pd di Empoli stiamo lavorando ormai da tempo al tavolo permanente per la pace, uno spazio di confronto, approfondimento e ascolto aperto a tutti gli iscritti e le iscritte al partito. Un luogo in cui affrontare insieme le grandi questioni internazionali, cercando, con onestà intellettuale e spirito costruttivo, di individuare una sintesi politica che ci veda attori nella costruzione della pace, non semplici spettatori o giudici passivi.

Crediamo infatti che una pace giusta e duratura possa nascere solo dal riconoscimento reciproco dei diritti dei due popoli e da un riscatto morale che li vedano protagonisti. I movimenti popolari che anche in queste ore si stanno manifestando in Israele contro il governo Netanyahu e nella striscia di Gaza contro Hamas portano in evidenza l’unica strada possibile per la pace: due popoli e due Stati. A tutti loro va la nostra solidarietà e il nostro sostegno.» dichiara Fabio Barsottini, segretario del Pd empolese, che aggiunge:« Essere in piazza, insieme a tante cittadine e cittadini con sensibilità politiche diverse, è per noi un gesto di responsabilità. In un momento così drammatico e complesso, riteniamo fondamentale lavorare sui punti di convergenza tra forze politiche e sociali, accogliendo le differenze come uno stimolo alla ricerca di soluzioni condivise.

Ribadiamo inoltre con forza che l’unica via percorribile resta quella diplomatica. In questo quadro, l’Unione Europea deve finalmente assumere un ruolo politico più forte, coeso e autonomo, all’altezza dei suoi valori fondativi: pace, democrazia, solidarietà e diritti umani. Un’Europa capace di superare le logiche nazionaliste al proprio interno e di misurarsi con diplomazia e autorevolezza nei confronti delle altre potenze mondiali.».

Il segretario conclude con un appello alla partecipazione a tutti i cittadini e le cittadine alla manifestazione di domani, per ribadire che la pace è un valore universale, che si costruisce con il dialogo, la giustizia e la cooperazione.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

