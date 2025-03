Andrea Adamo del Motoclub sanminiatese La Rocca vince terza prova del mondiale Motocross MX2 in Francia

Il Team Red Bull KTM Factory Racing ha superato il terzo round della stagione MXGP 2025 con un fantastico trionfo sul podio francese per Andrea Adamo (Moto Club La Rocca Asd), con un primo e un secondo posto nelle due manche della classe MX2. Questo splendido risultato è arrivato in un altro weekend segnato dal maltempo, sul rinomato e difficile circuito di Saint Jean D'Angely, nella Francia occidentale.

L'ex campione del mondo Andrea Adamo ha conquistato la sua prima vittoria stagionale in MX2 con la KTM 250 SX-F ufficiale, dopo una bellissima lotta finale nella seconda manche a Saint Jean.

Ma ora il pensiero è tutto rivolto alla prossima prova MXGP, che si sposterà sulla sabbia di Riola Sardo per il Gran Premio della Sardegna, in programma il 5-6 aprile.

Il campionato mondiale FIM è passato dalla Spagna alla Francia per il terzo round, ma non è riuscito a sfuggire al meteo grigio e piovoso, con un circuito di Saint Jean D'Angely reso pesante e insidioso. La pista ha offerto una superficie dura, scivolosa e sconnessa. Nonostante il clima inclemente, migliaia di fan hanno riempito la collina opposta, applaudendo le gare delle classi MXGP e MX2.

La prima manche della classe MX2 è andata alla grande per il team e per il pilota Andrea Adamo, che corre con i colori di San Miniato grazie al Moto Club La Rocca, che lo supporta. Alla fine della corsa, Andrea Adamo ha chiuso al secondo posto. La pista era più asciutta e appiccicosa, ma ancora molto segnata per la seconda manche. Ciò non ha rallentato il potenziale di Adamo, che si è lanciato in prima posizione dopo aver combattuto duramente con Thibault Benistant fino al traguardo. L'italiano ha festeggiato il suo primo gradino più alto del podio della stagione.

La MXGP si prenderà una pausa di una settimana e poi tornerà nell'Europa meridionale per il viaggio in Sardegna. La sabbia profonda e ruvida di Riola Sardo offrirà un test tecnico diverso nel primo weekend di aprile.



Il commento di Andrea Adamo, 2° e 1° di manche per questa sua prima vittoria assoluta in MX2: “Incredibile! È passato tanto tempo. Non so quanti giorni o mesi. Sono felice di essere tornato al vertice e di sentire quella fiamma ed essere competitivo. Quell'ultimo giro è stato pazzesco. Non è stato per niente facile con queste buche perché puoi sbagliare le curve. Sono davvero felice e voglio mantenere questo slancio”.

Risultati assoluti MX2 in Francia 2025

1. Andrea Adamo (ITA), Red Bull KTM Factory Racing, 2+1

2. Simon Laengenfelder (GER), Red Bull KTM Factory Racing, 1+3

3. Thibault Benistant (FRA), Yamaha, 5+2

4. Liam Everts (BEL), Husqvarna, 3+5

5. Kay de Wolf (Paesi Bassi), Husqvarna, 6+4

7. Sacha Coenen (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 4+14

Classifica di campionato MX2 2025 dopo 3 round

1. Liam Everts (BEL), Husqvarna 135 punti

2. Simon Laengenfelder (GER), Red Bull KTM Factory Racing, 132

3. Kay de Wolf (NED), Husqvarna, 130

4. Andrea Adamo (ITA), Red Bull KTM Factory Racing, 124

5. Thibault Benistant (FRA), Yamaha, 111

6. Sacha Coenen (BEL) Red Bull KTM Factory Racing, 101

Fonte: Ufficio Stampa

