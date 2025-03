ANPI San Miniato: assemblea annuale per la Pace e la Democrazia

La Sezione ANPI di San Miniato si prepara a ospitare la consueta Assemblea Annuale, un appuntamento di fondamentale importanza per la comunità locale, in programma sabato 29 marzo 2025 alle ore 18:00. L’evento si terrà presso la Casa del Popolo Via Covina 11 La Scala, e sarà un’occasione per riflettere sui valori della pace, della democrazia e della memoria storica, temi oggi più che mai attuali.

All’ordine del giorno figurano questioni di rilievo per l’attività dell’Associazione, tra cui la relazione sulle attività svolte nel 2024, l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, le iniziative previste per il 2025 e una discussione sulle questioni politiche e internazionali.

Il programma dell’Assemblea prevede i saluti istituzionali e interventi programmati tra cui quello di Delio Fiordispina, Presidente della Sezione ANPI San Miniato, che presenterà la relazione consuntiva e programmatica, e di Renzo Ulivieri, che affronterà il tema “Coltivare la pace, difesa della democrazia”. L’incontro si concluderà con l’intervento di Bruno Possenti, Presidente ANPI provinciale.

Sarà inoltre dato spazio agli interventi liberi, affinché soci e partecipanti possano contribuire con riflessioni e proposte.

Al termine dell’Assemblea seguirà una Cena Conviviale per finanziare anche le nostre attività, organizzata in collaborazione con il Circolo ARCI La Scala, un momento di condivisione e dialogo tra i presenti.

La Sezione ANPI di San Miniato invita la cittadinanza e le istituzioni a partecipare, sottolineando l’importanza della memoria storica e della difesa dei valori democratici.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Casa del Popolo al numero 0571 464233 entro giovedì 27 marzo.

Un appuntamento da non perdere per riaffermare l’impegno nella difesa della democrazia e della pace.

Fonte: ANPI sezione di San Miniato