Incontri tra lettori e un palco per i nuovi scrittori e scrittrici: al via "Aspettando Filo d'Identità"

Al via "Aspettando Filo d'Identità", un'iniziativa promossa da ARCI e La Valigia del Lettore, in collaborazione con le sezioni soci Coop di Empoli, Fucecchio, Valdarno inferiore, Valdera che ospiteranno alcuni degli eventi negli spazi Bibliocoop e presso l'aula didattica nel Bosco di Montopoli in Val d'Arno realizzato da Unicoop Firenze. L'iniziativa, presentata questa mattina presso la Bibliocoop del Coop.fi di San Miniato, si svolgerà dal 28 al 30 marzo nei territori di Pontedera, Montopoli, San Miniato, Fucecchio ed Empoli, ed è un'importante anteprima del festival in calendario a luglio 2025. L'iniziativa vede anche il patrocinio dei Comuni coinvolti e il supporto dell'Arci Valdera e dell'Arci Empolese Valdelsa, che, attraverso la loro rete capillare di associazioni e collaborazioni sul territorio, testimoniano l'importanza dei legami fra le diverse realtà locali. Il progetto Filo d'Identità mira a promuovere la lettura, la scoperta di nuove autrici e nuovi autori e a favorire l'incontro tra lettrici e lettori provenienti da territori diversi, utilizzando e valorizzando anche le Bibliocoop, importanti presidi di lettura presenti negli spazi delle sezioni soci Coop. "Aspettando Filo" rappresenta un'opportunità unica per esplorare e raccontare il nostro contemporaneo, affrontando temi di rilevante interesse giovanile attraverso la letteratura e le arti in generale.

Un'occasione di confronto che mette al centro la cultura, di tutti e per tutti, come sottolinea la direzione artistica dell'iniziativa: "Vogliamo creare uno spazio in cui ogni voce possa essere ascoltata e ogni esperienza condivisa. La cultura è un bene comune e deve essere accessibile a tutti e tutte".

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti e si propone di stimolare la partecipazione attiva della comunità e di promuovere un dialogo culturale aperto e inclusivo, con l'obiettivo di valorizzare la creatività e le espressioni artistiche. In particolare, il progetto darà spazio agli esordi e alle nuove penne, offrendo un palcoscenico a giovani scrittori e scrittrici che desiderano farsi conoscere: un'opportunità preziosa per le nuove generazioni di autori, che potranno presentare le loro opere e interagire con un pubblico curioso e aperto. Per la realizzazione dell'iniziativa, fondamentale è stato il contributo delle librerie indipendenti che sostengono il festival, tra cui Libreria Blume, Libreria Equilibri, Vivo Pontedera e Libreria Rinascita, il cui lavoro è fondamentale per la promozione della cultura e della lettura sul territorio. L'iniziativa vede anche il contributo della Pasticceria Dessì, il cui supporto arricchisce ulteriormente il progetto.

Programma degli eventi

VENERDI 28 MARZO - ore 21.00

SAN MINIATO – BiblioCoop - Via Ferrante Aporti 29

LA SCUOLA E’ APERTA A TUTTƏ : VOCI DI FRONTIERA.

Emiliano Sbaraglia -Leggere Dante a Tor Bella Monaca (Edizioni E/O)

Gaja Cenciarelli - A scuola non si muore (Marsilio)

Moderano: Stefano Colli (@lavaligiadellettore) e Kendra Fiumanò

con la partecipazione di Lidia Cuccurullo (Docente)

Interviene: Matteo Squicciarini (Assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di San Miniato)

Firmacopie a cura di Libreria Equilibri

SABATO 29 MARZO - ore 10.30

Libreria Blume – Fucecchio (Via Luigi Banti 24)

COLAZIONE CON L'AUTRICE

in collaborazione con Pasticceria Louis Dessì

BULLISMO: COME PARLARNE AI RAGAZZI E ALLE RAGAZZE

Gaja Cenciarelli - Il Brugattolo. Contro i bulli c’è un ottimo rimedio (Rizzoli)

Modera: Emma Donnini (Sindaca del Comune di Fucecchio)

Firmacopie a cura di Libreria Blume

(Evento su prenotazione)

ore 17.00

BiblioCoop – Pontedera (Via Umberto Terracini 1)

RITI DI PASSAGGIO: AMORE, DIPENDENZA E POTERE.

Riccardo Meozzi - Addio bella crudeltà; (Edizioni E/O)

Moderano: Stefano Colli (@lavaligiadellettore) e Francesca Pau (Libreria Equilibri)

Firmacopie a cura di Libreria Equilibri

ore 21.00

Aula didattica del Bosco di Montopoli in Val d'Arno (Pontenuovo V.T.Romagnola, 51)

MUSICA E LETTERATURA: ALESSIO ARENA, NARRATORE DI IMMAGINI.

Alessio Arena – L’albero degli uccelli” e La notte non vuole venire (FandangoLibri)

Modera: Stefano Colli

Introduce: Linda Vanni (Sindaca del Comune di Montopoli in Val d’Arno) Firmacopie a cura di Liberia Blume

DOMENICA 30 MARZO

ore 11.00 - VIVO! PONTEDERA - Piazza Alessandro Mazzinghi, 7 - Pontedera PI

BRUNCH LETTERARIO: LA RICERCA DELL’ALTROVE.

Francesca de Simone - “Non si sta bene che altrove” (Affiori - Poesia)

Modera: Francesca De Luca (educatrice culturale e sociale)

Letture dell’attrice: Elena Fioravanti

Firmacopie a cura di VIVO!

ore 17.00 – BIBLIOCOOP EMPOLI

(Via Raffaello Sanzio 199) – all’interno del centro Coop di Empoli

IL CORPO DELLE DONNE

Serena Marchi - “Mio, tuo, suo, loro” e “Domani si va al mare” (Fandango) Veronica Pacini - “Il corpo della femmina” (Fandango)

Moderano: Sabrina (Libreria Rinascita) e Kendra Fiumanò

Firmacopie a cura di Libreria Rinascita

