Attrice morì cadendo da palco a Montignoso: sei condannati, c'è anche l'ex sindaco

Sei persone, tra cui il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, sono state condannate in primo grado a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per omicidio colposo in relazione alla morte dell’attrice Loredana Baldi. Nel luglio 2017, la donna cadde da circa tre metri durante uno spettacolo in piazza Sesto Paolini a Montignoso, a causa del cedimento di un balcone scenico. Trasportata all’ospedale di Pisa, morì per le ferite riportate. Tra i condannati figurano anche ex dirigenti comunali e responsabili dell’allestimento del palco. Il sindaco ha dichiarato di non essere a conoscenza della pericolosità della struttura.

