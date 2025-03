Dal 1° aprile al 30 giugno aperte le iscrizioni ai servizi scolastici a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli informa che, dal 1° aprile al 30 giugno 2025, saranno aperte le iscrizioni online ai servizi scolastici per l’anno educativo 2025/2026: refezione, trasporto scolastico e prescuola.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato accessibile dalla sezione Servizi online del sito del Comune di Montespertoli. I servizi scolastici comprendono:

- refezione scolastica: per le scuole dell'infanzia e primarie, con menù stagionali equilibrati e approvati secondo le linee guida nutrizionali regionali.

- trasporto scolastico: per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con fermate diffuse sul territorio.

- prescuola: servizio di accoglienza anticipata per le scuole dell'infanzia, disponibile nei plessi dove si raggiunge il numero minimo di richieste.

Le famiglie potranno contare sul supporto, per l'iscrizione online, dello Sportello Informativo del CIAF (via Sonnino 13 – Montespertoli – tel. 0571.600258 – mail: ciaf@comune.montespertoli.fi.it) nei seguenti orari:

- martedì: 9.00 – 13.00

- mercoledì e giovedì: 15.00 – 19.00

L'attestazione ISEE fatta entro il 30 giugno 2025 darà accesso, per coloro che ne hanno diritto, alle tariffe agevolate.

Per tutte le informazioni dettagliate e per accedere al portale iscrizioni, visita la pagina ufficiale del Comune: Refezione scolastica - Trasporto scolastico - Prescuola

Per l'accesso diretto alle iscrizioni si rinvia al seguente link: https://montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa