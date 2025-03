Deve scontare oltre 2 anni per maltrattamenti in famiglia, arrestato

I Carabinieri di Cenaia hanno arrestato un 40enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pisa. L'uomo deve scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari e lesioni aggravate continuate ai danni della ex moglie. Rintracciato presso la sua residenza, è stato condotto nel carcere di Pisa. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle vittime.

