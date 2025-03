Due nuove caserme a Castelfiorentino per vigili del fuoco e carabinieri forestali: l'ok della giunta

Due nuove caserme in arrivo a Castelfiorentino, per i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Ad annunciare il proseguimento dell'iter è la sindaca Francesca Giannì tramite social: "Nella Giunta straordinaria appena conclusa abbiamo trattato e approvato due atti fondamentali che andranno al voto nel prossimo Consiglio Comunale" riferiti appunto alle caserme.

"La permuta con l'Agenzia del Demanio e l'approvazione del progetto della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, - spiega Giannì - per poter finalmente dare il via alla nuova costruzione: all'avanguardia, sicura, utile ai lavoratori e al territorio. Finalmente la strada è segnata, per una vicenda annosa ma su cui fin da subito abbiamo speso tempo e risorse per arrivare nel più breve tempo possibile a dare risposte ai VVF e alla città".

L'altro atto riguarda "la concessione della palazzina ex Telecom ai Carabinieri Forestali per la creazione di una nuova caserma: un presidio per la sicurezza totalmente inedito sul territorio, ottenuto grazie alla sinergia con l'Arma, a cominciare dal Comando di Castelfiorentino, e ai Ministeri competenti che ci stanno accompagnando in questi mesi nell'iter burocratico di assegnazione. Un recupero edilizio possibile - aggiunge la sindaca - grazie a un lavoro storico dell'Amministrazione e a una manifestazione di interesse che è stata da noi raccolta e funzionalizzata per la sicurezza delle persone, dell'ambiente, della nostra Città. Questa nuova realtà ci permetterà di lavorare sempre di più a tematiche come la sicurezza ambientale, la tutela degli ecosistemi, il contrasto ad attività illecite che sfruttano animali, ambiente, territorio".

Due interventi "su cui dovremo spendere anche nei prossimi mesi energie progettuali importanti" che hanno effetti diretti come "l'incremento sul territorio della presenza di forze dell'ordine e di tutela delle persone, il recupero del patrimonio pubblico, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori del settore, lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione e educazione, di contrasto all'illegalità, di implementazione del sistema di protezione civile. Un grande grazie in particolare all'ufficio urbanistica, che sta in queste ore lavorando agli atti consiliari e che ci affianca in queste grandi azioni di ricucitura urbana e sociale. Al termine della Giunta, - conclude Giannì - abbiamo fatto un giro nella struttura con l'Assessora al sociale Federica Parisi, che mi affianca nelle relazioni con le forze dell'ordine".