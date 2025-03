Erasmus+ all’IT Carlo Cattaneo: incontro con studenti svedesi per il progetto 'Media Education'

Dal 17 al 21 marzo, San Miniato ha ospitato un gruppo di 10 studenti svedesi di 15 anni provenienti da Eskilstuna, una cittadina vicino Stoccolma, grazie al progetto Erasmus+ organizzato dall'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo. Questo scambio culturale ha permesso agli studenti italiani e svedesi di lavorare insieme sul tema della “Media Education”, un argomento di grande attualità che ha coinvolto i giovani in un confronto diretto su come i media influenzano la nostra vita quotidiana.

Durante la settimana, gli studenti svedesi sono stati accolti dalle famiglie ospitanti di 10 studenti italiani. Ogni studente svedese ha avuto l'opportunità di vivere una vera e propria esperienza immersiva, non solo nel contesto scolastico, ma anche nella vita quotidiana delle famiglie italiane, scoprendo così usi, costumi e tradizioni del territorio di San Miniato.

Il progetto ha previsto attività pratiche e teoriche sul tema dell’impatto dei media sulla società, con focus specifici su sottotemi di grande rilevanza, come l'uso dell’intelligenza artificiale, le fake news e il ruolo dei media nel plasmare opinioni pubbliche. Gli studenti, divisi in gruppi misti, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su questi temi, sviluppando dei lavori che hanno presentato l’ultimo giorno. I ragazzi hanno anche discusso su come i media, tradizionali e digitali, influiscono sulla percezione della realtà e sulle nostre scelte quotidiane.

Una delle tappe più significative del soggiorno è stata la visita al Comune di San Miniato, dove il sindaco Simone Giglioli ha accolto gli studenti con calore e cordialità, raccontando loro la storia della città e dei suoi luoghi più significativi. Un'occasione unica per conoscere più da vicino le tradizioni locali e comprendere meglio la cultura di San Miniato, che ha affascinato i ragazzi e suscitato numerose domande e curiosità.

Oltre alle attività didattiche, il programma ha incluso visite culturali e turistiche, che hanno permesso agli studenti di esplorare la bellezza della Toscana. La visita a Firenze, con il suo patrimonio artistico senza pari, e a Lucca, famosa per le sue mura medievali e il fascino senza tempo, hanno offerto agli ospiti svedesi una panoramica delle meraviglie storiche e culturali della regione.

Un ringraziamento speciale va alle famiglie ospitanti degli studenti italiani, che hanno reso questa esperienza indimenticabile. La loro disponibilità e accoglienza hanno permesso agli studenti svedesi di sentirsi come a casa e hanno contribuito in modo significativo alla riuscita del progetto. Senza il loro impegno, un'iniziativa di questo tipo non sarebbe stata possibile.

Questo scambio, quindi, non solo ha arricchito i partecipanti dal punto di vista culturale, ma ha anche promosso una maggiore comprensione tra giovani di culture diverse, gettando le basi per futuri scambi e collaborazioni. Un'esperienza che, senza dubbio, ha lasciato un segno importante nei cuori di tutti i protagonisti.

E adesso, prossima tappa: Svezia!

Fonte: Ufficio Stampa