Firenze Flower Show 2025: un weekend di colori al Giardino Corsini

“Anche quest’anno ospitiamo il Firenze Flower show, una bellissima manifestazione che si inserisce benissimo in questo periodo dell'anno e che ci permette di incontrare tantissime varietà di piante rare, aromatiche, di agrumi oltreché, di assistere a molti eventi collaterali e di conoscere sempre meglio l'arte di curare le piante”.

Così la vicepresidente della Regione nonché assessora all’agricoalimentare Stefania Saccardi ha introdotto la manifestazione che prenderà vita a Firenze, nel Giardino Corsini dal 5 al 6 Aprile 2025 e che è stata presentata oggi alla stampa a Palazzo Strozzi Sacrati da Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Flower Show, presente anche l’assessore al turismo e allo sviluppo economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini.

Firenze Flower Show, inserita tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali, porterà colori e bellezza, con la mostra mercato di piante rare e inconsuete giunta alla sua settima edizione primaverile.

Circa 70 espositori daranno vita a questo spettacolo naturalistico presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo, e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema 'green'. Anche quest'anno la manifestazione avrà l'attiva partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni locali tra cui Comune di Firenze, Regione Toscana, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze oltre a numerose altre Associazioni e realtà fiorentine.

Un'edizione da non perdere, insomma, per ammirare rare meraviglie e approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio, ma anche semplicemente per vivere un weekend total green in pieno relax in una delle location storiche più affascinanti della città di Firenze!

“Ci auguriamo – ha detto ancora la Saccardi - che questo evento sia apprezzato e goduto, come sempre, dai fiorentini e dai toscani e che in quel fine settimana il bel tempo accompagni la manifestazione”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate