Rubano gift card per 63emila euro, arrestati

Un 46enne e un 21enne sono stati arrestati dalla polizia a Firenze per furto aggravato. I due sono stati notati nel parcheggio di un centro commerciale durante un normale servizio di controllo: un uomo stava riponendo qualcosa all'interno del mezzo, dove già stazionava l'altro soggetto. L'uomo fuori, vista la polizia, ha provato la fuga.

I poliziotti hanno trovato all’interno dell’auto un numero cospicuo di “Gift Card Apple” per un valore complessivo di quasi 18.000 euro e, all’interno di una tracolla, lame per taglierino e dei tubetti di colla stick.

Insospettiti, i poliziotti hanno approfondito i controlli estendendo la perquisizione all’alloggio dei due, in via del Corno, dove hanno scovato ulteriore refurtiva, della stessa specie, per un valore commerciale totale di circa 63.000 euro.

Le gift card, hanno scoperto gli agenti, erano state rubate al punto vendita Euronics in un centro commerciale. Sono stati scoperti dalla videosorveglianza.