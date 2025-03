Videogiochi, alla Leopolda la prima edizione di "Florence Games Festival"

Al via sabato 29 e domenica 30 marzo, presso la Stazione Leopolda di Firenze, la prima edizione del Florence Games Festival, l’evento multimediale 100% italiano che vuole riportare i videogiochi al centro dell’esperienza del pubblico con un approccio verticale volto a valorizzare anche il lato più professionale, sia tecnico che artistico, di questo settore in continua evoluzione.

La manifestazione, realizzata in concerto dalle tre realtà italiane Smile Creative Agency, Popspace.it e Sicrea con il patrocinio del Comune di Firenze, vedrà la partecipazione di ospiti e personalità di rilievo del settore videoludico quali Glen Schofield (creatore di Dead Speace), Tina Nawrocki (2D animator di Cuphead), Erwin Kho (art director di Cocoon), Arno Schmitz (technical art director di Guerrilla Games), Rachele Doimo (art director di Square Enix), Matteo Bassini (concept artist & 3D evironment artist), Sam Barlow (writer & designer di Immortality), Billy Basso & Dan Adelman (creator e publisher di Animal Well) oltre al coinvolgimento di due ospiti più trasversali ma comunque collegati al mondo dei videogiochi: Kenji Watanabe (chief designer dei Digimon) e l’attore e doppiatore Ron Perlman.

A fianco degli ospiti, il core del Florence Games Festival, il pubblico troverà alcuni dei content creator più apprezzati del panorama italiano (rinominati per l’occasione “NPC”, i personaggi secondari che nei videogame arricchiscono l’esperienza di gioco degli utenti), a cominciare dai due ambassador ufficiali della manifestazione Dario Moccia e Giorgio “Pow3r” Calandrelli, seguiti da divulgatori appassionati e specialisti del mondo dei videogiochi: Kurolily, Save A Gamer, Kristal Cross Gaming, Vking, Poly, Matteo Corradini, i giornalisti videoludici Andrea Sorichetti e Giulia Martino e persino i creator Claudio Di Biagio, Federico Frusciante e Victorlaszlo88 per evidenziare quella contaminazione culturale cinematografica che è ormai una costante nel mondo dei videogiochi.

Il palinsesto è già reperibile sull’account Instagram (@florencegamesfestival) e sul sito ufficiale della manifestazione (florencegamesfestival.it), e prevede eventi che spaziano dalle interviste alla carriera, come quella di Frusciante a Ron Perlman in “Da Hellboy ai Videogame”, a format interattivi come il “Live Monster Design” in cui Kenji Watanabe realizzerà sul palco il design di un mostro facendosi guidare dalle indicazioni del pubblico; e non mancheranno neanche talk più tecnici, nello spirito verticale della manifestazione, come “Evolution of Character Art” del technical art director di Guerrilla Games Arno Schmitz, o “Il Cinema nei Videogame”, dove Victorlaszlo88 dialogherà con Sam Barlow a proposito dell’utilizzo di tecniche cinematografiche nei moderni videogiochi.

Per tutti gli ospiti è previsto anche un orario di meet & greet in cui potranno incontrare pubblico e fan per sessioni di firmacopie, foto o anche soltanto un saluto. Gli orari per entrambi i giorni sono reperibili su sito e profilo Instagram della manifestazione.

Inoltre, a completa disposizione dell’utenza, il Florence Games Festival ha previsto una varietà di aree tematiche pensate per il divertimento, la divulgazione e l’intrattenimento, allestite all’interno degli spazi della Leopolda. Per citarne alcune: la Retrogaming Area con una selezione di videogiochi arcade a cui è affiancato l’Arcade Museum, un’esposizione esclusiva di pezzi molto rari realizzata dal team di Arcade Story; la Racing Area dotata delle più moderne strumentazioni di simulazioni di guida; l’Indie Area dove gli sviluppatori indipendenti potranno presentare e far conoscere al pubblico i loro titoli; l’Esports Stage che ospiterà anche un torneo esclusivo a marchio Epic Games, uno degli sponsor ufficiali del Florence Games Festival insieme Nintendo, Warner Bros., The Social Hub, Arcweave, 42 Firenze, Playseat, Thrustmaster, Ollo Store e Dovico.

I biglietti sono acquistabili tramite il sito ufficiale e divisi in 3 categorie a seconda del livello di personalizzazione che si desidera per l’esperienza: si parte dalla versione base standard, (il classico ticket giornaliero) e si arriva fino ai bundle Premium e Vip validi per entrambi i giorni che “sbloccano” privilegi o item esclusivi, come lo speciale Press Book con contenuti inediti del Florence Games Festival spedito a casa dopo l’evento, o la partecipazione al “Saturday NPC Night” del 29 marzo sera.

Fonte: Ufficio stampa