Fondazione Caript per il sociale, bando da 350mila euro

Sostenere interventi per aiutare chi si trova in condizioni di fragilità o di disagio, come anziani, persone con disabilità, vittime di violenza, stranieri ed ex detenuti è l’obiettivo del nuovo bando Socialmente, aperto da Fondazione Caript.

Al bando possono partecipare enti del Terzo Settore, Onlus ed enti ecclesiastici e religiosi che hanno sede e operano in provincia di Pistoia. Il budget complessivo messo a disposizione è di 350mila euro, con risorse aumentate di 150mila euro rispetto al 2024.

«Questo bando – dichiara il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – è rivolto a quei bisogni delle nostre comunità che, tramite l’azione del Terzo Settore, possono trovare una risposta. Per questo abbiamo scelto di focalizzarlo su alcuni temi strategici con l’obiettivo di costruire reti di prossimità, di rispondere alle nuove povertà, di contrastare e prevenire i fattori che generano emarginazione e solitudine».

Attraverso Socialmente 2025 è possibile ottenere contributi fino a un massimo di 35mila euro a progetto, per coprire fino al 50% delle spese previste. Gli interventi dovranno essere realizzati, entro diciotto mesi dalla concessione dei contributi, all’interno della provincia di Pistoia.

Il bando offre l’opportunità di ottenere risorse per un’ampia gamma di interventi che includono il contrasto e la prevenzione delle disuguaglianze e i progetti basati su scambi tra generazioni, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani.

Il bando dà anche la possibilità di ottenere contributi per interventi di riqualificazione su immobili, purché funzionali a realizzare specifici progetti come la creazione di centri di aggregazione sociale o l’avvio di percorsi del “dopo di noi” dedicati all’autonomia e all’indipendenza di persone con disabilità.

Al bando, invece, non possono concorrere progetti che hanno già ottenuto finanziamenti attraverso la Fondazione delle comunità pistoiesi.

La scadenza per presentare domanda è il 26 maggio 2025. Il bando è pubblicato su fondazionecaript.it/bandi e modulistica.

Fonte: Ufficio stampa

