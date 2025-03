Giuseppe Celona confermato segretario generale della Cisl Medici Toscana

Giuseppe Celona è stato confermato segretario generale della Cisl Medici Toscana, al termine del VI° Congresso regionale del sindacato delle professioni mediche Cisl svoltosi a Firenze. Ai lavori hanno partecipato anche la segretaria generale della Cisl Toscana, Silvia Russo e il segretario confederale nazionale Cisl Ignazio Ganga.

Eletti anche, come componenti della Segreteria regionale, Giuseppe Coschignano e Cristiana Milesi.

Aggressioni al personale sanitario, qualità e remunerazione del lavoro nella sanità pubblica, per renderlo ancora appetibile sono stati i temi centrali del dibattito congressuale.

“Garantire e difendere la sicurezza dei lavoratori in sanità oggi è certamente una priorità” dice Giuseppe Celona; lo si può fare “disinnescando quelle condizioni che possono favorire le aggressioni contro i sanitari - come carenze di personale, sovraffollamento e intasamento delle strutture di emergenza/urgenza - e favorendo previsioni legislative che puniscano e disincentivino le aggressioni.”

Occorre poi, secondo il segretario generale della Cisl Medici Toscana, “restituire serenità ai dirigenti sanitari pubblici, con organici adeguati, qualità del lavoro ottimale e incentivi economici che invoglino ancora i giovani medici a lavorare per la sanità pubblica”.

Celona ha poi ribadito la “assoluta vicinanza della Cisl Medici alle posizioni della Cisl Toscana contro l’aumento dell’imposizione fiscale in Toscana per coprire i disavanzi del bilancio regionale imputabili alla spesa sanitaria”. Secondo la Cisl Medici infatti la spesa sanitaria “potrebbe giovarsi di una maggiore azione di razionalizzazione della spesa, ferma restando la necessità di maggiori risorse per la sanità da parte del governo nazionale.”

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio stampa