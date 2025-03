Grosseto, irregolarità su lavoro e sicurezza: sospese quattro attività

Multe e sospensione dell'attività per quattro esercizi, trovati in flagranza di lavoro nero e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Questo è quanto è emerso da un controllo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Grosseto, che ha avuto luogo in un cantiere di una grande lottizzazione in un comune della provincia.

Il controllo ha coinvolto 18 imprese e 57 lavoratori, e si è concentrato su salute, sicurezza, e rispetto delle leggi sul lavoro, assicurazioni e previdenza.

Sono state trovate gravi violazioni delle norme di sicurezza, con multe per un totale di oltre 80.000 euro. Quattro attività sono state sospese: due per problemi di sicurezza e due per impiego irregolare di lavoratori. Tra i lavoratori in nero sono stati trovati un giovane senza permesso di soggiorno e un minorenne, con sanzioni di circa 13.000 euro per l'impiego irregolare.

Inoltre, una delle imprese non aveva la patente per operare, e per questo è stata multata per circa 8.500 euro, sia l’impresa che il committente. L'azienda è stata rimossa dal cantiere.

