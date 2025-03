Guazzini al Comune: "Spenda risorse nella sicurezza idrogeolocia"

Poco fa, come faccio quasi tutti i giorni, sono andata sull'albo pretorio e non volevo credere ai miei occhi quando ho visto pubblicata una determina del 5 marzo, con la quale si procede alla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per € 2.432.777, 37.

Infatti, a seguito dell'attività ricognitiva dei crediti ICI, IMU, TASI, TARI ECTARES affidati ad Abaco, sono da ritenersi inesigibili crediti pari a tale importo.

Sono 7 anni che in occasione della discussione del bilancio preventivo e consuntivo rimprovero all'amministrazione che sono "fermi" troppi soldi che si potrebbero spendere per il territorio e la comunità.

Quindi salvo smentite o fraintendimenti da una lettura veloce, il Comune può spendere circa 2milioni e 400mila euro.

Su dove spenderli mi auguro non abbia dubbi: nel senso che gli ultimi eventi meteorologici hanno messo in ginocchio diverse realtà del nostro territorio. E quindi se possibile contabilmente, ritengo che la sicurezza idrogeologica ed idraulica debbano essere tra le priorità della giunta Giglioli.

Non si può richiamare, come è stato fatto ieri a Balconevisi, i privati a fare la loro parte se il primo a non farla bene è il Comune, che deve garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Manola Guazzini - Gruppo Misto

