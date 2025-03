Il M5S Empolese Valdelsa aderisce alla manifestazione pro Palestina

Il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa raccoglie con convinzione l’appello di Empoli per la Pace. Quello che sta accadendo a Gaza e anche in Cisgiordania è intollerabile. Il numero dei morti ha oramai superato i 50.000 con un numero indicibile di bambini. Le condizioni di vita sono deliberatamente rese insostenibili col blocco degli aiuti per aƯamare la popolazione, privarla di acqua potabile e supporto sanitario. Adesso è ripartito il massacro.

Mentre venivano trucidati decine di migliaia di palestinesi il governo italiano era impegnato a proteggere Netanyahu e a stringere le mani a lui e al suo Governo criminale. A livello europeo è mancata una presa di posizione forte con misure concrete quali embargo sulle armi e sanzioni a Israele. Ma in tutto questo come si colloca l’Europa dei diritti, che si vanta costantemente della sua “superiore” civiltà giuridica? L'Europa che abbiamo in mente noi non si gira dall'altra parte. Questa persistente indiƯerenza ha macchiato la nostra storia. Ora basta, bisogna alzare la voce anche come cittadini. Per questo saremo anche noi in piazza della vittoria il 27 marzo alle 18,30 per dire stop al genocidio.

Così come invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione del 5 Aprile a Roma contro il folle piano di riarmo europeo di Ursula Von del Leyen che finirà di devastare la vita alle persone comuni facendoci rischiare la terza guerra mondiale, aƯossando definitivamente quel che resta dello stato sociale (sanità, scuola, pensioni) e facendo esplodere il costo della vita.

Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa