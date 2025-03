Investimenti per il Pala Bagagli di Castelfranco, 85mila euro per la nuova centrale termica

Sono in fase di conclusione i lavori per il rinnovo della centrale termina la Pala Bagagli, un'opera importante che rientra in un quadro più generale di interventi di ristrutturazione del palazzetto sportivo. Un'opera compresa nelle migliorie che nel corso degli anni verranno apportate alla struttura sportiva di Castelfranco, grazie a un finanziamento reperito dalla precedente amministrazione.

Nello specifico in questa trance di lavori è stata rinnovata la centrale termica che ha una potenza massima di circa 280 kw e tutte le tubazioni e raccorderie per collegarla all'impianto della struttura. L'intero lavoro è costato circa 85mila euro e va a sanare una carenza che ormai andava avanti da tempo per il Pala Bagagli.

Nella stessa trance di lavori sono state realizzate anche due nuove porte che funzioneranno da uscite di emergenza sul campo di gioco.

“Questa – dice l'assessore allo sport Davide Bartoli - è una della tante opere di miglioria e adeguamento che vorremmo completare sulle strutture sportive del comune di Castelfranco di Sotto. Nello specifico questo intervento è stato realizzato con un finanziamento ministeriale. I lavori al pala Bagagli non si limitano a questo, ma nei prossimi anni questi interventi sicuramente investiranno la struttura sportiva anche dal punto di vista dell'adeguamento sismico.

Il palazzetto dello sport è un edificio relativamente nuovo è stato realizzato poco più di 20 anni fa, ma l'usura e l'arrivo di nuove tecnologie hanno reso necessario un adeguamento generale per mantenere in servizio l'edificio. Sulle strutture sportive non ci limiteremo solo al pala Bagagli ma stiamo cercando risorse per intervenire anche su altri impianti. L'obiettivo è sostenere lo sport e le società sportive anche attraverso questi investimenti”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Notizie correlate