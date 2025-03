La Filarmonica di Marcialla alla 'prima' assoluta al Boccaccio di Certaldo

L'Orchestra Filarmonica G.Verdi di Marcialla, storica compagine musicale della frazione del Comune di Certaldo, promette 45 minuti di intrattenimento musicale puro e pieno di vita.

Appuntamento a giovedì 27 marzo con il Concerto di Primavera al CinemaTeatro Boccaccio di Certaldo. Ingresso dalle 19 libero e gratuito, ma chiunque potrà fare un'offerta che la Filarmonica utilizzerà per l'acquisto delle necessarie nuove divise per tutti e 40 componenti che la compongono attualmente.

Il programma è promettente e prevede una rivisitazione in chiave orchestrale di alcuni tra i più famosi brani di musica contemporanea. Dalle immortali colonne sonore del calibro di Grease, Rocky, Nuovo Cinema Paradiso, alle migliori hit di artisti "smisurati" come Michael Jackson e Leonard Coen.

"Come amministrazione comunale siamo a fianco di questa bellissima realtà culturale, che vogliamo sempre più avvicinare al nostro centro urbano, sia per la sua importanza storica sia per promuoverla e farla conoscere ai nostri concittadini" - le parole di incoraggiamento dell'assessora all’Istruzione Romina Renzi: Mi auguro davvero una ampia partecipazione, è la prima esibizione al Boccaccio, stringiamoci intorno alla Filarmonica per divertirci e ascoltare ottima musica tutti insieme, e aiutiamo questi artisti a rinnovare le loro divise".

"La Filarmonica “G. Verdi” di Marcialla conta attualmente circa 35-40 suonatori ed una scuola di musica ad indirizzo bandistico per chiunque, grande o piccolo che sia, abbia voglia e curiosità di avvicinarsi alla musica in un contesto allegro, informale e divertente ma nel quale è possibile imbattersi in ogni genere musicale - sottolinea la presidente Manuela Fantacci, che ringrazia il comune per il supporto fornito: "L’occasione di potersi esibire al Cinema Boccaccio e poter offrire un concerto alla popolazione di Certaldo nasce proprio dall’intenzione del Comune di contribuire all’acquisto delle nostre nuove divise, poiché quelle utilizzate attualmente, acquistate 25 anni fa sono ormai usurate e non sufficienti per il numero di musicanti attivi".

A Certaldo è una prima assoluta, per una orchestra che gira ovunque in Italia e fuori, grazie ai gemellaggi in essere con la banda di Schliersee in Baviera, con il corpo bandistico “Viktor Parma” di Trebiciano (Trieste), e amici come il Corpo musicale “La Serenza” di Figino Novedrate e a Canazei in Val di Fassa.

Già nell'Ottocento la Società Filarmonica era parte integrante del paese di Marcialla e al principio degli Anni Venti contava circa 50 musicisti, tutti abitanti di Marcialla. Dopo la crisi degli Anni Cinquanta, a causa di massicci fenomeni di emigrazione, l'orchestra fu ricostituita intorno alla metà degli Anni Sessanta, grazie alla fusione con quella di Barberino Val d’Elsa. Dal 1985 la Filarmonica si è arricchita grazie alla nascita della scuola di musica fondata dall’attuale Maestro Adriano Scoccati.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate