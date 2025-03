La Rappresentante di Lista in concerto in piazza Duomo a San Miniato

L'unica tappa estiva in Toscana per La Rappresentante di Lista sarà a San Miniato. L'annuncio è arrivato poco fa, quando il gruppo musicale tosco-siciliano ha diramato le nuove date del "Giorni Felici Tour" per l'estate 2025.

Sul palco di piazza Duomo a San Miniato all'interno del Musicastrada Festival, La Rappresentante di Lista suonerà il 27 luglio. Giorni Felici è anche il nome del quinto album del gruppo formato dalla viareggina Veronica Lucchesi e dal palermitano Dario Mangiaracina.

"Ecco svelato il nome musicale ospite dell'appuntamento 2025 di Musicastrada Festival. Ancora un grande nome sul palco di Piazza Duomo" ha commentato il sindaco sanminiatese Simone Giglioli. I biglietti - a trenta euro - sono in vendita sul sito di Magellano Concerti.

Notizie correlate