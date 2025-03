La salvezza del Basket Castelfiorentino passa dalla serie con il Ficeclum

Chiusa la regular season al nono posto, il Basket Castelfiorentino si appresta ad intraprendere la lotteria playout per garantirsi la permanenza in serie C.

Nel primo turno, che si giocherà alla meglio delle due vittorie su tre gare, le ragazze di Gianni Lazzeretti affronteranno il Ficeclum Fucecchio, ultima classificata, potendo dunque contare sul fattore campo e sull’eventuale “bella” a Castelfiorentino.

Gara-1 è in programma sabato 29 marzo alle 18:30 al PalaGilardetti, mentre gara-2 sarà a Fucecchio domenica 6 aprile alle 20:30. Nel caso dovesse essere necessaria anche gara-3, si replicherà sabato 12 aprile alle 18:30 di nuovo al PalaGilardetti. La vincente sarà salva, la perdente andrà invece a giocarsi il tutto per tutto al secondo turno playout contro la perdente della serie tra Gea Basketball e P.F. Viareggio.

“Arriviamo a questi playout in buone condizioni, con 5 vittorie nelle ultime 7 partite e con tutte le giocatrici a disposizione – commenta coach Gianni Lazzeretti -. Non siamo a competere dove vorremmo essere, ma questo è quello che ci siamo meritate sul campo e adesso faremo tutto quello che è nelle nostre capacità per mantenere la categoria. Già da lunedì abbiamo iniziato a lavorare per preparare la serie con Fucecchio, serie che ci vede favorite dai risultati della stagione regolare ma che dovremo conquistarci sul campo, lavorando con attenzione in settimana e mettendo il massimo impegno e la massima concentrazione”.

Durante la stagione regolare, infatti, il Basket Castelfiorentino si è imposto con ampio scarto in entrambe le gare, sia all’andata che al ritorno. Ma la post season si sa, fa sempre storia a sè, per questo sarà necessario per le gialloblu approcciare con l’atteggiamento e la determinazione di chi vuol prendersi la salvezza e assicurarsi quanto prima la permanenza in serie C.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

