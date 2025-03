Lupi S. Croce-La Codyeco fa la voce grossa, vittoria 3-0 anche a Sesto Fiorentino

Starting six Codyeco: Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Bini libero. Sesto risponde con Marchi-Catalano, Della Volpe-Pavesi, Giacomelli-Giampietri. Libero Carminati.

La Codyeco Lupi chiude il ciclo di tre partite in meno di una settimana con il terzo 3-0 di fila, e nell’occasione riscatta l’unica sconfitta interna accusata per mano della Sestese, con il medesimo punteggio, nella gara di andata.

I padroni di casa si sono presentati a questo recupero del martedì senza Corti e Ammannati, palleggiatore e libero, senza contare il lungodegente Del Campo. Dopo un primo set da dimenticare, hanno avuto buone partenze sia nel secondo che nel terzo set, ma sono stati costretti ad arrendersi di fronte alla condizione straripante dei Lupi, attenti su ogni punto e dominanti in quasi tutti i fondamentali, specialmente nel servizio.

Se il succo dell’allenamento sportivo di squadra è trasformare i punti di debolezza in punti di forza, i biancorossi hanno colto bene lo spirito, abbandonando le incertezze dai nove metri mostrati nelle gare di Fiorano Modenese e Castelfranco, e indossando i panni garibaldini di chi punta tanto sul servizio e non solo al Pala Parenti. Nel maschile di buon livello il saldo attivo tra errori e aces è raro: al Pala Lilly di Sesto Fiorentino i ragazzi di Pagliai sono usciti dal campo con 12 aces a fronte di 10 errori. Non si parla solo di spin, anche le float si sono rivelate a tratti estremamente fastidiose per la seconda linea locale.

I Lupi hanno difeso alla morte e mostrato lo spirito irriducibile che tutti vorrebbero avere in questo momento della stagione. Sotto pesantemente sia nel secondo che nel terzo set, sono riusciti a rimontare e a staccare gli avversari. Una prova di forza rispecchiata dalla classifica. Top scorer biancorosso l’opposto Da Prato, con 16 punti, “signore degli aces” Colli, con 4 servizi punto.

Sabato prossimo 29 marzo, la Codyeco osserverà il previsto turno di riposo per poi tornare in campo sabato 5 aprile a Reggio Emilia, contro VVF Marconi.

BiAuto Jumboffice Sestese-Codyeco Lupi S. Croce 0-3

Parziali: 16-25, 21-25, 19-25

BiAuto Jumboffice Sestese: Giachetti, Giampietri 6, Carminati (L), Fantini, Catalano 7, Della Volpe 13, Bruni 3, Marchi 1, Goncalves, Bottai (L), Pavesi 5, Facchini, Giacomelli 4. All. Marchi 2^ All. De Cristofaro

Codyeco Lupi: Civinini Baldaccini (L), Maletaj, Camarri, Baldini, Colli 12, Matteini 3, Simoni 5, Da Prato 16, Caproni 8, Mignano 4, Pahor 6, Bini, Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Folegnani

Arbitri: Chiara Maran, Alessandro Scapinello

La cronaca del match di Sesto.

1set. Partenza lanciata degli ospiti e vantaggio 1-5: subito time-out per coach Marchi. Al rientro, Colli trova un gran mani e fuori su Catalano, Lupi a + 5. Ancora un ace del capitano per il 5-11, padroni di casa in difficoltà con qualche errore gratuito. I Lupi continuano a spingere al servizio, il sideout lo ottiene Della Volpe, poi Giacomelli e Marchi chiudono la strada a Pahor. 7-13. Lo schiacciatore biancorosso si riscatta subito con un gran colpo sulla parallela. La Codyeco continua a lavorare bene con la ricezione e in difesa, Da Prato ottiene un punto di bagher che vale il 9-18. Caproni imperversa dal centro, Mignano trova l’ace con una variazione corta, vantaggio + 10 e set in ghiaccio. Sul 14-23 fuori Simoni per precauzione dopo un movimento scorretto, e dentro Baldini. Chiusura per Caproni.

2set. Pagliai lascia in campo Baldini. Sestese parte meglio ma la Codyeco trova subito la parità con un ace di Mignano. Monster block di Da Prato su Catalano, poi i padroni di casa trovano qualche punto di vantaggio. Colli con la “pipe” firma il 9-9. Il set è molto più equilibrato rispetto al primo. Della Volpe porta i suoi sul 13-11, risponde Da Prato dalla seconda linea. Quando i padroni di casa salgono a +3, Pagliai chiama tutti a rapporto. Rientra Simoni. Mignano piazza ancora una palla mortifera dal servizio, Colli invece tira a tutta e ferma il punteggio sul 16-16. Time-out Marchi. Al rientro un errore di Della Volpe lancia la Codyeco al primo vantaggio del set. In campo Matteini su Pahor. Sul 16-19 secondo time-out dei padroni di casa. Squadre in campo ed ennesimo grande ace di Colli. Il set gira dalla parte dei Lupi e i ragazzi di Pagliai non se lo fanno sfuggire. Ace di Simoni per il 17-23. Gli risponde Marchi ma Colli è inarrestabile e mette giù l’ennesima “pipe”. Chiude Da Prato.

3set. Sestese parte avanti con decisione, 6-3. Una gran ricezione di Bini viene trasformata in punto da Mignano e Simoni. Trova il punto anche Da Prato e gli ospiti riprendono ritmo. Va a segno Matteini per il 7-9. Il muro della Sestese sbarra la strada a Matteini e i locali frenano l’emorragia. Sul 13-13 va lungo il servizio di Mignano, poi Giampietri stoppa Da Prato. Doppio vantaggio rossoblù. Mette giù una gran diagonale anche Della Volpe e Pagliai chiama a sè i ragazzi. Pahor torna in campo al posto di Matteini. Sul 18-15 Simoni trova un ace e sul secondo servizio mette in difficoltà Della Volpe. Errore diretto in attacco per la BiAuto e time-out Marchi. Si parte per il rush finale sul 19-19. Un’invasione fischiata a Marchi e un attacco di Pahor lanciano i Lupi. Marchi si rifugia nel discrezionale. Al rientro altra gran palla in diagonale di Pahor e traguardo in vista per i biancorossi, autori di una gran reazione dal punto di vista mentale. Il match-point lo guadagna Da Prato dai nove metri ed è sempre l’opposto biancorosso a chiudere, sfruttando il turno al servizio.

