Lutto nel giornalismo: è scomparso Francesco Ceccarelli, ufficio stampa della Scuola Superiore Sant'Anna

Lutto nel giornalismo e nell'informazione per la prematura scomparsa di Francesco Ceccarelli, responsabile dell'ufficio stampa della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. La notizia è emersa questa mattina, 26 marzo, lasciando un vuoto in molti colleghi e colleghe che ne hanno apprezzato la disponibilità e la professionalità. Ceccarelli, 54 anni, era malato da alcuni mesi.

A ricordare Ceccarelli è la pagina facebook "Noi giornalisti toscani": "Giornalista coi controfiocchi e persona straordinariamente buona. L'amico geniale che tutti vorrebbero" e che i colleghi della pagina "hanno avuto la grande fortuna di avere nel lungo e comune impegno per la categoria: colto, curioso, affettuoso, divertente, mite ma combattivo alla bisogna, convinto che l’unico giornalismo buono fosse quello pulito, che sa guardare in faccia la realtà senza troppi minuetti. Per tutti noi rappresenta una pagina di vita per chiudere la quale faremo una grande fatica e che, anzi, sappiamo non si chiuderà mai".

Nella sua carriera aveva cominciato a scrivere per Il Tirreno negli anni Novanta. Dopo la laurea in storia e filosofia all'Università di Pisa, e il master in Comunicazione pubblica e politica dell'Unipi, seguì uno stage al Sant’Anna. Qui Ceccarelli che si definiva un giornalista pubblico, specializzato nella produzione delle notizie e nella definizione del patto di fiducia tra amministrazioni pubbliche e cittadini, dal 2003 ricopriva il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa, nel quale ha saputo farsi apprezzare per competenza, professionalità e disponibilità dal settore, a livello locale e internazionale.

"Francesco è stato una colonna della Scuola, - ha detto la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Sabina Nuti - sempre disponibile, pronto in ogni situazione, capace di gestire relazioni istituzionali e con i media con grandissima professionalità". Espresso cordoglio "personale e a nome dell'amministrazione" dal sindaco Michele Conti: "Di Ceccarelli in questi anni ho avuto modo di apprezzare le doti umane e professionali nell'ambito del rapporto che si è sviluppato tra Comune e Scuola Superiore Sant'Anna".

"Apprendo con sgomento e profonda tristezza della scomparsa di Francesco Ceccarelli, professionista esemplare, giornalista attento e scrupoloso, ma soprattutto persona di grande umanità e sensibilità", dichiara il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, esprimendo cordoglio personale e a nome dell'Assemblea toscana. "Francesco ha dedicato la sua vita alla comunicazione pubblica con passione e competenza, contribuendo a far conoscere e valorizzare l’eccellenza della Scuola superiore Sant'Anna, di cui è stato una colonna portante. Il suo lavoro ha lasciato un segno profondo nel panorama della comunicazione istituzionale e nella comunità accademica pisana. Ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente fin dai tempi universitari e in occasione di numerose iniziative che hanno animato la città di Pisa – prosegue il presidente del Consiglio regionale –, come il Festival della Robotica. In quei momenti ho potuto apprezzare non solo la sua professionalità, ma anche la sua dedizione, il suo entusiasmo e la sua capacità di costruire relazioni autentiche. Alla sua famiglia – conclude Mazzeo –, ai colleghi della Scuola Sant'Anna e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, giunga la mia più sincera e sentita vicinanza e quella di tutta l’Assemblea toscana".

Profondo cordoglio dall'Ordine dei giornalisti della Toscana e dal presidente del Cnog Carlo Bartoli per la scomparsa di Ceccarelli, iscritto all'Odg dal 1993. "Siamo sconvolti per questa prematura scomparsa che è una dolorosa perdita per tutti noi. Francesco nella sua attività ha sempre dimostrato grandi doti umane e professionali che ne hanno fatto negli anni un punto di riferimento sicuro per i colleghi – ha dichiarato Giampaolo Marchini, presidente di Odg Toscana – A nome di tutto il Consiglio esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia".

Gonews.it si unisce ai messaggi di cordoglio, ricordando la gentilezza e la competenza dello stimato professionista.

