Lutto nell'informazione, è scomparso Roberto Sonaglia

Dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Sonaglia, 59 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a Calcinaia. Da due giorni non rispondeva al telefono, circostanza che ha fatto scattare l’allarme in chi lo conosceva e gli era vicino: arrivati in casa la tragica scoperta, a portarlo via un malore improvviso che ha sconvolto molti, lasciando un vuoto in conoscenti, amici e colleghi.

Perché Sonaglia, originario di Umbertide (Perugia) e pisano d’adozione fin dai tempi dell’università, era conosciuto e apprezzato nel campo culturale locale. Sia per il suo lavoro all’emittente 50 Canale dove, fin dal 1999 si occupava soprattutto di editing, sia per la sua creatività e le innumerevoli passioni coltivate come l’arte, i fumetti, la musica.

Il ricordo nell’ultima edizione del Tg50News di 50 Canale: "Grave lutto ha colpito questa emittente e il mondo dell’informazione perché è scomparso all’improvviso il collega Roberto Sonaglia". Oltre alle passioni già citate, come ricordato dall’emittente "aveva all’attivo un libro di poesie "Fantasmi al rallentatore" e diversi racconti". Sonaglia è stato ricordato come "un collega gentile, sempre disponibile, punto di riferimento per tutti noi. Nel lavoro di tutti i giorni e per una conversazione di cinema, altra sua grande passione. I funerali si svolgeranno nella sua città natale. Alla famiglia, agli amici e agli affetti le più sentite condoglianze da tutta l’emittente 50 Canale".