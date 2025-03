Maltempo, pulizia straordinaria di caditoie e condotte di acque nere: accordo Publiacqua e Consorzio Spurghisti

Pulizia straordinaria di caditoie e condotte di acque nere contaminate dai fanghi post alluvione. E' il frutto dell'accordo fra Publiacqua e il Consorzio Spurghisti Associati, realtà che che raggruppa 46 aziende del settore fra Prato, Firenze, Pistoia, Valdelsa e Valdarno. L'ondata di acqua e fango che ha colpito nelle scorse settimane molti comuni della Toscana, rischia di creare sedimenti e occlusioni all'interno del sistema fognario. Una situazione che in caso di nuove piogge abbondanti potrebbe non consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Da qui la tempestiva decisione da parte degli uffici tecnici di Publiacqua, gestore del servizio idrico integrato, di attivare il servizio straordinario del Csa, il cui presidente Massimo Durgoni ancora una volta si è messo a disposizione per gestire il coordinamento post alluvione. Come d'altronde già successo a Faenza in Emilia Romagna e in precedenza a fine 2023 a Prato e Campi Bisenzio. Un accordo voluto in piena comunità di intenti col presidente di Publiacqua, Nicola Perini, con tutto lo staff degli uffici tecnici di Publiacqua e che va a rinnovare una collaborazione proficua sul fronte della gestione del post alluvione. Le modalità di intervento individuate dagli uffici tecnici di Publiacqua vogliono andare ad assicurare un'attività di prevenzione sul territorio, garantendo la piena efficienza del sistema fognario.