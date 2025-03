Medaglie e successi per gli atleti dell'Empoli Fencing Club alla competizione interregionale

Successo per l'Empoli Fencing Club sabato 23 marzo, alla competizione interregionale di spada giovanile tra Toscana e Liguria che si è svolta al PalaModigliani di Livorno. Il club empolese ha partecipato con sei atleti: Samuele Rossi, Simone Bottiglieri, Sofia Pasqualetti, Camilla Santalucia, Camilo Utreras e Mia Giotti esordiente.

Tre le semifinali gareggiate e un podio, con il bronzo di Rossi, primo della Toscana nella categoria giovanissimi. Andando in ordine, come spiegato dall'Empoli Fencing, "ottima prova di Camillo Utreras nella categoria allievi ragazzi, classificandosi 12esimo su 54 partecipanti e bronzo nella sua categoria. Semifinale per Camilla Santalucia e Mia Giotti, sfiorando le prime otto in finale. Bene anche Sofia Pasqualetti e Simone Bottiglieri".

Risultati sinonimo di "conferma sempre più prepotente - continua il club - del nostro settore giovanile guidato dal maestro federale Agostino Gerra". Samuele Rossi, premiato dall'olimpionico Carlo Montano, "continua la sua marcia verso il campionato italiano senza precedenti, a soli 11 anni nono nel ranking italiano".

