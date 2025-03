Minaccia la ex e i passanti con un coltello, arrestato 35enne a Firenze

A Firenze, un 35enne peruviano agli arresti domiciliari è stato arrestato dopo aver minacciato la sua ex compagna e alcuni passanti con un grosso coltello. L’allarme è stato lanciato dalla sorella, che ha segnalato al 112 NUE il fratello in escandescenza e armato.

All’arrivo degli agenti, l’appartamento era a soqquadro, con gocce di sangue e ciocche di capelli sul pavimento. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all’alcol, aveva tagli ai polsi che si sarebbe autoinflitto. Alla vista della Polizia, ha reagito con violenza, lanciando una bottiglia di vetro contro gli agenti, che sono riusciti a schivarla. Nonostante i tentativi di fermarlo, ha continuato a opporre resistenza con calci e minacce, anche dopo essere stato sedato dal personale medico.

Secondo la ricostruzione, poco prima l’uomo aveva minacciato la sua ex compagna con un coltello di grosse dimensioni, dopo averla schiaffeggiata. Il coltello, poi lanciato dalla finestra, è stato recuperato e sequestrato. Inoltre, prima di rientrare in casa, aveva minacciato anche dei passanti con la stessa arma, come confermato dalle immagini delle telecamere cittadine.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, dovrà comparire oggi davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.