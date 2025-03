Novità per il Padel I'Giglio: "Presto le strutture saranno climatizzate"

Come ben sapete, negli scorsi anni la Polisportiva I’Giglio ha deciso di investire su un nuovo sport: il Padel. Nel corso di poco tempo, sono stati costruiti i campi e recentemente sono stati coperti per garantirne la funzionalità in tutte le stagioni. Il settore sportivo ha avuto molto successo e continua ad attrarre i più ed i meno esperti che vogliono migliorarsi o trascorrere qualche ora in compagnia.

Adesso, la Polisportiva I’Giglio è pronta ad annunciare un’altra novità che riguarda questo bellissimo sport: è stato firmato un accordo con un’importante ditta del nord Italia per climatizzare le strutture. Questo renderà ottima la temperatura dell’ambiente di gioco e consentirà ai giocatori di divertirsi in un impianto tra i più moderni in circolazione. Il Presidente dell’associazione, Silvano Comanducci, commenta: "Sono veramente felice di rendervi partecipi di questo accordo che migliorerà di gran lunga la qualità dell’impianto - già innovativo su molti aspetti. Spero che i nostri affezionati giocatori siano contenti di queste attenzioni che riserviamo loro e non vedo l’ora che il tutto venga realizzato. Vi terremo aggiornati". Ricordiamo, con l’occasione, che i campi possono essere prenotati attraverso l’applicazione Wansport oppure telefonicamente: Morena 0571631966.

Fonte: Polisportiva I’Giglio

Notizie correlate